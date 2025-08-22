V56 Saint-Jacques à vélo Vézelay Yonne

V56 Saint-Jacques à vélo Vélo de route Difficulté moyenne

V56 Saint-Jacques à vélo

Distance : 95000.0

Le long de votre voyage sur la V56 vous admirerez la Colline Éternelle, la Basilique de Vézelay, la Nièvre, la forêt de Bertranges, et la cité médiévale de la Charité-sur-Loire.

Difficulté moyenne

English :

Along your journey along the V56, you’ll admire the Eternal Hill, the Basilica of Vézelay, the Nièvre, the Bertranges forest, and the medieval town of Charité-sur-Loire.

Deutsch :

Auf Ihrer Fahrt auf der V56 werden Sie den Colline Éternelle, die Basilika von Vézelay, den Fluss Nièvre, den Wald von Bertranges und die mittelalterliche Stadt La Charité-sur-Loire bewundern.

Italiano :

Percorrendo la V56, potrete ammirare la Collina Eterna, la Basilica di Vézelay, la Nièvre, la foresta di Bertranges e la città medievale di Charité-sur-Loire.

Español :

Mientras recorre la V56, admirará la Colina Eterna, la Basílica de Vézelay, el Nièvre, el bosque de Bertranges y la ciudad medieval de Charité-sur-Loire.

