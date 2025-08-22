V6 Sentier des Animaux Départ Altiport Les Allues Savoie

Sentier piéton V6 Sentier des Animaux Départ Altiport

Sentier piéton V6 Sentier des Animaux Départ Altiport Altiport 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Nous sommes là même si vous ne nous voyez pas

Un sentier balisé et agrémenté d’animaux de la forêt (grandeur nature en résine) et leurs principales caractéristiques.

https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01

English : V6 Animal trail from Altiport

We are here even if you don’t see us .

A signposted trail with life-size forest animals (in resin) and their main characteristics.

Deutsch :

Wir sind hier, auch wenn du uns nicht siehst

Ein markierter und mit Waldtieren (in Lebensgröße aus Harz) und ihren wichtigsten Merkmalen ausgestatteter Pfad.

Italiano :

Siamo qui anche se non ci vedete

Un percorso segnalato con animali della foresta a grandezza naturale (realizzati in resina) e le loro caratteristiche principali.

Español :

Estamos aquí aunque no nos veas

Recorrido señalizado con animales del bosque de tamaño natural (hechos de resina) y sus principales características.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme