V6 Sentier des Animaux Départ Altiport Les Allues Savoie
Nous sommes là même si vous ne nous voyez pas
Un sentier balisé et agrémenté d’animaux de la forêt (grandeur nature en résine) et leurs principales caractéristiques.
English : V6 Animal trail from Altiport
We are here even if you don’t see us .
A signposted trail with life-size forest animals (in resin) and their main characteristics.
Deutsch :
Wir sind hier, auch wenn du uns nicht siehst
Ein markierter und mit Waldtieren (in Lebensgröße aus Harz) und ihren wichtigsten Merkmalen ausgestatteter Pfad.
Italiano :
Siamo qui anche se non ci vedete
Un percorso segnalato con animali della foresta a grandezza naturale (realizzati in resina) e le loro caratteristiche principali.
Español :
Estamos aquí aunque no nos veas
Recorrido señalizado con animales del bosque de tamaño natural (hechos de resina) y sus principales características.
