V7 Promenade confort Réserve naturelle du Plan de Tuéda Les Allues Savoie

Sentier piéton V7 Promenade confort Réserve naturelle du Plan de Tuéda

Sentier piéton V7 Promenade confort Réserve naturelle du Plan de Tuéda Méribel Mottaret 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Promenade confort autour du Lac de Tueda dans la magnifique Réserve Naturelle du même nom. Ici les pins cembros ou arolles forment une des plus belles cembraies des Alpes. Cette réserve naturelle créée en juil.1990 possède un très riche patrimoine naturel

English : V7- Comfort walk Plan de Tuéda nature reserve

Comfortable walk around Lake Tueda in the magnificent nature reserve of the same name. This is one of the most beautiful cembra forests in the Alps. Created in July 1990, this nature reserve boasts a rich natural heritage.

Deutsch :

Gemütliche Wanderung um den Tueda-See im wunderschönen gleichnamigen Naturreservat. Hier bilden die Zirbelkiefern oder Arven einen der schönsten Zirbenwälder der Alpen. Dieses Naturschutzgebiet wurde im Juli 1990 gegründet und verfügt über ein sehr reiches Naturerbe

Italiano :

Una comoda passeggiata intorno al lago di Tueda, nella magnifica riserva naturale omonima. Si tratta di una delle più belle foreste di cembri delle Alpi. Questa riserva naturale è stata creata nel luglio 1990 e vanta un ricco patrimonio naturale

Español :

Un cómodo paseo alrededor del lago Tueda, en la magnífica reserva natural del mismo nombre. Se trata de uno de los bosques de cembras más bellos de los Alpes. Esta reserva natural fue creada en julio de 1990 y cuenta con un rico patrimonio natural

