V8 Boucle du Châtelet Les Allues Savoie
V8 Boucle du Châtelet Les Allues Savoie vendredi 1 mai 2026.
Sentier piéton V8 Boucle du Châtelet
Sentier piéton V8 Boucle du Châtelet Méribel Mottaret 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Une très jolie petite boucle dans la cembraie de la Réserve Naturelle du Plan de Tuéda.
https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01
English : V8 Châtelet loop
A lovely little loop through the cembra grove in the Plan de Tuéda Nature Reserve.
Deutsch :
Eine sehr schöne kleine Schleife durch den Zirbenwald des Naturschutzgebiets Plan de Tuéda.
Italiano :
Un piccolo e grazioso anello attraverso il boschetto di cembri della Riserva naturale di Plan de Tuéda.
Español :
Un bonito bucle por el bosque de cembras de la Reserva Natural de Plan de Tuéda.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme