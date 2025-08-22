V8 Boucle du Châtelet Les Allues Savoie

Sentier piéton V8 Boucle du Châtelet

Sentier piéton V8 Boucle du Châtelet Méribel Mottaret 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Une très jolie petite boucle dans la cembraie de la Réserve Naturelle du Plan de Tuéda.

https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01

English : V8 Châtelet loop

A lovely little loop through the cembra grove in the Plan de Tuéda Nature Reserve.

Deutsch :

Eine sehr schöne kleine Schleife durch den Zirbenwald des Naturschutzgebiets Plan de Tuéda.

Italiano :

Un piccolo e grazioso anello attraverso il boschetto di cembri della Riserva naturale di Plan de Tuéda.

Español :

Un bonito bucle por el bosque de cembras de la Reserva Natural de Plan de Tuéda.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme