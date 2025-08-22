VAE 4 Sprint du Col de la Loze Les Allues Savoie

VAE 4 Sprint du Col de la Loze

VAE 4 Sprint du Col de la Loze BP 1 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Empruntez le télécabine de Pas du Lac jusqu’à l’intermédiaire et laissez vous descendre jusqu’à la bande cyclable du Col de la Loze en profitant d’une vue imprenable sur la vallée. Cet itinéraire vous permettra de monter facilement au Col de la Loze !

English : VAE 4 Col de la Loze Sprint

Take the Pas du Lac cable car to the intermediate level and let yourself go down to the Col de la Loze cycle path with a breathtaking view over the valley. This itinerary will allow you to climb easily to the Col de la Loze!

Deutsch : VAE 4 Col de la Loze Sprint

Nehmen Sie die Seilbahn von Pas du Lac bis zur Zwischenstation und lassen Sie sich bis zum Fahrradstreifen des Col de la Loze hinunterfahren und genießen Sie dabei einen atemberaubenden Blick auf das Tal. Diese Route ermöglicht Ihnen einen einfachen Aufstieg zum Col de la Loze!

Italiano :

Salite con la cabinovia del Pas du Lac fino alla stazione intermedia e lasciatevi trasportare fino alla pista ciclabile del Col de la Loze, godendo di una vista mozzafiato sulla valle. È un modo semplice per salire al Col de la Loze!

Español : VAE 4 Col de la Loze Sprint

Suba en el telecabina del Pas du Lac hasta la estación intermedia y déjese llevar hasta el carril bici del Col de la Loze, disfrutando de una vista impresionante sobre el valle. ¡Es un camino fácil hasta el Col de la Loze!

