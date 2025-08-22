VAE 5 Boucle du Clos Bernard (boucle fermée été 2025) Les Allues Savoie

VAE 5 Boucle du Clos Bernard (boucle fermée été 2025)

VAE 5 Boucle du Clos Bernard (boucle fermée été 2025) BP 1 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ du restaurant Le Blanchot , la boucle emprunte le chemin longeant la route de l’Altiport puis remonte au Clos Bernard avant de redescendre vers l’Altiport par les jolis sentiers forestiers.

English : VAE 5 Clos Bernard loop (loop closed summer 2025)

Starting from the restaurant le Blanchot , the loop takes the path along the altiport road then goes up to le Clos Bernard before going back down to the Altiport by lovely forest path.

Deutsch :

Vom Restaurant Le Blanchot aus führt der Rundweg über den Weg entlang der Straße zum Altiport und dann hinauf zum Clos Bernard, bevor er über die schönen Waldwege wieder zum Altiport hinunter führt.

Italiano :

Partendo dal ristorante Le Blanchot , l’anello segue il sentiero lungo la strada dell’Altiport, poi sale fino a Clos Bernard prima di scendere all’Altiport lungo i graziosi sentieri forestali.

Español :

Saliendo del restaurante Le Blanchot , el bucle sigue el camino a lo largo de la carretera de Altiport, luego sube a Clos Bernard antes de descender a Altiport por los bonitos senderos del bosque.

