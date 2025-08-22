VAE 6 Boucle des Cotilles (boucle fermée été 2025) Les Allues Savoie

VAE 6 Boucle des Cotilles (boucle fermée été 2025)

VAE 6 Boucle des Cotilles (boucle fermée été 2025) BP 1 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ du restaurant Le Blanchot , la boucle vous amène au Plan des Cotilles, ou un magnifique point de vue sur la vallée vous attend. Vous vous baladerez entre prairies et forêt dans un cadre enchanteur.

English : VAE 6 Cotilles Loop (loop closed summer 2025)

Starting from the restaurant le Blanchot , the loop takes you to the Plan des Cotilles, where a breathtaking viewpoint over the valley awaits you. You will ride between meadows and forest in an enchanting setting.

Deutsch :

Ausgehend vom Restaurant Le Blanchot führt Sie der Rundweg zum Plan des Cotilles, wo Sie ein herrlicher Aussichtspunkt über das Tal erwartet. Sie wandern zwischen Wiesen und Wäldern in einer zauberhaften Umgebung.

Italiano :

Partendo dal ristorante Le Blanchot , l’anello vi porta al Plan des Cotilles, dove vi attende un magnifico punto di osservazione sulla valle. Passeggerete tra prati e boschi in un ambiente incantevole.

Español :

Saliendo del restaurante Le Blanchot , el bucle le llevará hasta el Plan des Cotilles, donde le espera un magnífico mirador sobre el valle. Paseará entre prados y bosques en un entorno encantador.

