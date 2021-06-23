VAE Cœur de Volcan 60 kms Le Falgoux Cantal

vendredi 1 août 2025.

VAE Cœur de Volcan 60 kms

Maison de site du Pas de Peyrol 15380 Le Falgoux Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Cet itinéraire très ouvert mais parfois engagé, permet de découvrir les hautes terres cantaliennes, au plus près des paysages emblématiques marqués par le pastoralisme… Une touche de fraîcheur de nombreuses cascades sont accessibles depuis la route…

+33 4 71 40 58 08

English :

This very open but sometimes challenging itinerary allows you to discover the Cantalian highlands, as close as possible to the emblematic landscapes marked by pastoralism… A touch of freshness: many waterfalls are accessible from the road…

Deutsch :

Diese sehr offene, aber manchmal auch engagierte Route ermöglicht es Ihnen, das Hochland von Cantalienne zu entdecken, ganz nah an den emblematischen, von der Weidewirtschaft geprägten Landschaften… Ein Hauch von Erfrischung: Zahlreiche Wasserfälle sind von der Route aus zugänglich…

Italiano :

Questo percorso molto aperto, ma a volte impegnativo, permette di scoprire gli altipiani cantalesi, il più vicino possibile ai paesaggi emblematici segnati dalla pastorizia… Un tocco di freschezza: molte cascate sono accessibili dalla strada…

Español :

Esta ruta, muy abierta pero a veces desafiante, permite descubrir las tierras altas cantálicas, lo más cerca posible de los paisajes emblemáticos marcados por el pastoreo… Un toque de frescura: muchas cascadas son accesibles desde la carretera…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-06-23 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme