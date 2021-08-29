VAE La Vallée de la Jordanne Saint-Projet-de-Salers Cantal

VAE La Vallée de la Jordanne Col de Légal 15140 Saint-Projet-de-Salers Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Le tracé de la vallée de la Jordanne est riche de multiples curiosités patrimoniales et offre de nombreuses ambiances et, depuis la mythique route des crêtes, de beaux panoramas sur les monts du Cantal…

+33 4 71 40 58 08

English :

The Jordanne valley has a wealth of heritage attractions and offers many atmospheres and, from the mythical route des crêtes, beautiful views of the Cantal mountains…

Deutsch :

Der Verlauf des Jordanne-Tals ist reich an zahlreichen Erbgut-Sehenswürdigkeiten und bietet viele Stimmungen und, von der mythischen Route des Crêtes aus, schöne Panoramen auf die Berge des Cantal…

Italiano :

Il percorso della valle del Jordanne è ricco di testimonianze e offre molte atmosfere e, dalla mitica route des crêtes, splendidi panorami sulle montagne del Cantal…

Español :

El valle del Jordán es rico en atractivos patrimoniales y ofrece muchos ambientes y, desde la mítica ruta de las crêtes, hermosas vistas de las montañas del Cantal…

