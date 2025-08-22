VAE3 Col de la Loze Les Allues Savoie
VAE3 Col de la Loze Les Allues Savoie vendredi 1 mai 2026.
VAE3 Col de la Loze
VAE3 Col de la Loze BP 1 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Une boucle spéciale VAE (vélo à assistance électrique) sans difficulté technique entre Méribel et Courchevel.
https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01
English : VAE3 Col de la Loze
A pleasant loop dedicated to electric bike between Méribel and Courchevel without any technical difficulties.
Deutsch : VAE3 Col de la Loze
Eine spezielle VAE-Runde (Fahrrad mit elektrischer Unterstützung) ohne technische Schwierigkeiten zwischen Méribel und Courchevel.
Italiano :
Un circuito speciale VAE (bicicletta a pedalata assistita) senza difficoltà tecniche tra Méribel e Courchevel.
Español : VAE3 Col de la Loze
Un bucle especial VAE (bicicleta con asistencia eléctrica) sin dificultades técnicas entre Méribel y Courchevel.
