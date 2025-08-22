VAE3 Col de la Loze Les Allues Savoie

VAE3 Col de la Loze Les Allues Savoie vendredi 1 mai 2026.

VAE3 Col de la Loze

VAE3 Col de la Loze BP 1 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Une boucle spéciale VAE (vélo à assistance électrique) sans difficulté technique entre Méribel et Courchevel.

https://www.meribel.net/   +33 4 79 08 60 01

English : VAE3 Col de la Loze

A pleasant loop dedicated to electric bike between Méribel and Courchevel without any technical difficulties.

Deutsch : VAE3 Col de la Loze

Eine spezielle VAE-Runde (Fahrrad mit elektrischer Unterstützung) ohne technische Schwierigkeiten zwischen Méribel und Courchevel.

Italiano :

Un circuito speciale VAE (bicicletta a pedalata assistita) senza difficoltà tecniche tra Méribel e Courchevel.

Español : VAE3 Col de la Loze

Un bucle especial VAE (bicicleta con asistencia eléctrica) sin dificultades técnicas entre Méribel y Courchevel.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme