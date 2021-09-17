Val d’Enfer Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Durée : 210 Distance : 42000.0 Tarif :

Circuit difficile à vélo de 42km (soit 3h30) dans les Alpilles, en passant par Les Baux de Provence, Fontvieille et ses moulins.

English :

A difficult cycling tour of 42km (3h30) in the Alpilles , passing through Les Baux de Provence, Fontvieille and its mills.

Deutsch :

Anspruchsvolle Radtour von 42 km (oder 3,5 Stunden) in den Alpilles, vorbei an Les Baux de Provence, Fontvieille und seinen Mühlen.

Italiano :

Un percorso ciclistico difficile di 42 km (3,5 ore) nelle Alpilles, passando per Les Baux de Provence, Fontvieille e i suoi mulini.

Español :

Un difícil recorrido de 42 km (3,5 horas) en bicicleta por los Alpilles, pasando por Les Baux de Provence, Fontvieille y sus molinos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-09-17 par Provence Tourisme