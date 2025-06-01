Val Jacob Fallencourt Seine-Maritime

Val Jacob Fallencourt Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.

Val Jacob

Val Jacob 76340 Fallencourt Seine-Maritime Normandie

Durée : 105 Distance : 7000.0 Tarif :

Un bon bol d’air frais et de panoramas sur la campagne et la forêt d’Eu. C’est ce que vous offre le circuit de randonnée du Val Jacob ! Au départ de l’église de Fallencourt, petit village paisible de la Vallée de la Bresle, vous partez pour deux heures de marche le long du Vallon nommé Jacob.

Le circuit du Val Jacob a plus d’un tour dans son sac ! Il vous amène sur un territoire de paysages variés entre espaces agricoles et forestiers. Lors de votre randonnée, prenez le temps de vous retourner et d’admirer le paysage. C’est un panorama sur 360° qui se profile devant vos yeux ! Vous serez surpris par les nombreux vallons et les couleurs tranchantes des cultures, suivant la saison. Après la petite pause photographie, il est temps de reprendre le chemin pour s’approcher de la forêt.

En l’espace d’un instant, l’atmosphère change. Une lumière différente et une fraicheur ambiante… ça y est c’est sûr, vous êtes au cœur de la forêt d’Eu ! Cette dernière est exploitée par l’Office National des Forêts de façon durable afin de préserver au mieux les espèces végétales et animales présentes. En suivant votre chemin dans la descente du vallon, prenez le temps d’apprécier cette pause nature à l’ombre des hêtres, des charme et des châtaigniers.

Et vous voici déjà en lisière de forêt, sur le petit chemin enherbé qui vous ramène vers le village. Arrêtez-vous un instant pour admirer la vue des vallons alentours et plus particulièrement celle du village de Fallencourt. Retour au point de départ, de belles images en tête et de beaux clichés dans les poches. Nous vous conseillons cette balade en toute saison, mais attention toutefois en temps de pluie, car le chemin peut être glissant !

English : Val Jacob

A breath of fresh air and panoramic views of the countryside and the forest of Eu. This is what the Val Jacob hiking trail offers you! Leaving from the church in Fallencourt, a small peaceful village in the Bresle Valley, you will leave for a two hour walk along the small valley called Jacob.

The Val Jacob Walk has much more to offer! It will lead you to an area with varied landscapes between agricultural and forest areas. During the walk, take time to turn around and admire the scenery. A 360° panoramic view unfolds before your eyes! You will be surprised by the numerous valleys and the vibrant colours of the crops, depending on the season. After a short break to take photos, it is time to hit the road again and get closer to the forest.

In a matter of seconds, the atmosphere changes. A different light and prevailing coolness… that’s it, no doubt you are in the heart of the forest of Eu! This forest is managed by the National Forest Office in a sustainable way in order to best protect the plants and animals present. Following the path down the small valley, take time to enjoy this nature break in the shade of beeches, hornbeams and chestnuts.

And here you are, on the edge of the forest, on a little grass track that leads you back to the village. Stop a minute to admire the view of the surrounding valleys and especially the one of the village of Fallencourt. Back to the starting point, with a head full of beautiful images and a camera full of photos. This walk is recommended in all seasons, but be careful if it rained, the path can be slippery!

Deutsch :

Eine gute Portion frische Luft und Panoramablicke auf die Landschaft und den Wald von Eu. Das bietet Ihnen der Wanderweg Val Jacob! Von der Kirche in Fallencourt aus, einem kleinen, friedlichen Dorf im Bresle-Tal, wandern Sie zwei Stunden lang entlang des Tals namens Jacob

Der Rundgang durch das Val Jacob hat mehr als einen Trick auf Lager! Er führt Sie durch ein Gebiet mit abwechslungsreichen Landschaften zwischen Agrar- und Waldgebieten. Nehmen Sie sich auf Ihrer Wanderung die Zeit, sich umzudrehen und die Landschaft zu bewundern. Es ist ein 360°-Panorama, das sich vor Ihren Augen entfaltet! Sie werden von den zahlreichen Tälern und den je nach Jahreszeit scharfen Farben der Kulturen überrascht sein. Nach der kurzen Fotopause ist es an der Zeit, den Weg wieder aufzunehmen, um sich dem Wald zu nähern

Innerhalb eines Augenblicks ändert sich die Atmosphäre. Ein anderes Licht und eine umgebende Kühle… Es ist sicher, dass Sie sich im Herzen des Waldes von Eu befinden! Dieser wird vom Office National des Forêts auf nachhaltige Weise bewirtschaftet, um die vorhandenen Pflanzen- und Tierarten bestmöglich zu schützen. Wenn Sie Ihrem Weg das Tal hinunter folgen, nehmen Sie sich die Zeit, diese Naturpause im Schatten von Buchen, Hainbuchen und Kastanienbäumen zu genießen

Und schon sind Sie am Waldrand auf dem kleinen Grasweg, der Sie zurück zum Dorf führt. Halten Sie einen Moment inne, um die Aussicht auf die umliegenden Täler und insbesondere auf das Dorf Fallencourt zu genießen. Kehren Sie mit schönen Bildern im Kopf und schönen Klischees in den Taschen zum Ausgangspunkt zurück. Wir empfehlen Ihnen diese Wanderung zu jeder Jahreszeit, aber Vorsicht bei Regen, da der Weg rutschig sein kann!

Italiano :

Una boccata d’aria fresca e una vista panoramica sulla campagna e sulla foresta di Eu. Questo è ciò che vi offre il sentiero escursionistico della Val Jacob! Partendo dalla chiesa di Fallencourt, un piccolo e tranquillo villaggio della Valle della Bresle, si parte per una passeggiata di due ore lungo il Vallon Jacob

Il circuito della Val Jacob ha più di un asso nella manica! Attraversa un’area di paesaggi variegati tra terreni agricoli e foreste. Durante l’escursione, prendetevi il tempo per guardare indietro e ammirare il paesaggio. Un panorama a 360° è davanti ai vostri occhi! Sarete sorpresi dalle numerose valli e dai colori nitidi delle colture, a seconda della stagione. Dopo una breve pausa fotografica, è il momento di riprendere il cammino e avvicinarsi al bosco

Nel giro di un attimo, l’atmosfera cambia. Una luce diversa e un’atmosfera più fresca? Ecco, siete nel cuore della foresta di Eu! La foresta è sfruttata dall’Office National des Forêts in modo sostenibile per preservare le specie vegetali e animali presenti. Scendendo a valle, prendetevi il tempo di apprezzare questa pausa naturalistica all’ombra di faggi, carpini e castagni

Siete già ai margini della foresta, sul piccolo sentiero erboso che vi riporta al villaggio. Fermatevi un attimo per ammirare il panorama delle valli circostanti e in particolare quello del villaggio di Fallencourt. Tornate al punto di partenza, con belle immagini in testa e belle foto in tasca. Consigliamo questa passeggiata in tutte le stagioni, ma fate attenzione in caso di pioggia perché il sentiero può essere scivoloso!

Español :

Un soplo de aire fresco y vistas panorámicas del campo y el bosque de Eu. Esto es lo que le ofrece la ruta de senderismo de Val Jacob Partiendo de la iglesia de Fallencourt, un pequeño y tranquilo pueblo del valle de la Bresla, se inicia un recorrido de dos horas por el Vallon llamado Jacob

El circuito de Val Jacob tiene más de un as en la manga Atraviesa una zona de paisajes variados entre tierras de cultivo y bosques. Durante la caminata, tómese el tiempo de mirar hacia atrás y admirar el paisaje. ¡Un panorama de 360° está ante sus ojos! Le sorprenderán los numerosos valles y los vivos colores de los cultivos, según la temporada. Tras una breve pausa fotográfica, es hora de retomar el camino y acercarse al bosque

En el espacio de un momento, la atmósfera cambia. Una luz diferente y un ambiente más fresco… eso es, ¡estás en el corazón del bosque de Eu! El bosque es explotado por la Office National des Forêts de forma sostenible para preservar las especies vegetales y animales presentes. Mientras desciende por el valle, tómese el tiempo necesario para apreciar esta pausa natural a la sombra de las hayas, los carpes y los castaños

Ya estás en el borde del bosque, en el pequeño camino de hierba que te lleva de vuelta al pueblo. Deténgase un momento para admirar la vista de los valles circundantes y, en particular, la del pueblo de Fallencourt. Vuelve al punto de partida, con bellas imágenes en tu cabeza y bonitas fotos en tus bolsillos. Recomendamos este paseo en cualquier época del año, pero tenga cuidado con el tiempo húmedo, ya que el camino puede ser resbaladizo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme