Vallée de l’Eure à vélo (V41) Poses Eure

Vallée de l’Eure à vélo (V41)

Vallée de l’Eure à vélo (V41) 27740 Poses Eure Normandie

Préparez-vous à vivre une escapade pleine de surprises au cœur de la vallée de l’Eure ! Que vous soyez amateur de sensations fortes, passionné d’histoire ou curieux de découvertes, ce coin de Normandie a tout pour vous séduire.

Commencez votre aventure à Poses, idéal pour faire le plein d’adrénaline avec une séance de téléski nautique ou un saut sur l’aqua jump, puis profitez d’une baignade rafraîchissante dans le lac. Envie de vous dégourdir les jambes ? Enfourchez votre vélo et laissez-vous guider par la rivière le long de pistes pittoresques. Sur votre parcours, faites d’une halte incontournable pour découvrir la richesse de la faune et de la flore. Une pause nature qui émerveillera petits et grands !

Après l’effort, le réconfort ! Régalez-vous dans le bistrot convivial Chez Edmond à Val-de-Reuil, labellisé Accueil Vélo , pour un déjeuner savoureux aux accents locaux.

Reprenez la route en direction d’Acquigny et d’Autheuil-Authouillet, le village de résidence du légendaire acteur Yves Montand. Laissez-vous imprégner par l’atmosphère tranquille de ces charmantes communes.

Quelques kilomètres plus loin, vous voilà dans la majestueuse vallée royale de l’Eure, où les gardes du château fort d’Ivry-la-Bataille et le château d’Anet vous surveillent du haut de leurs remparts imposants.

Terminez votre périple en beauté en visitant l’église Saint-Jacques de Compostelle, à Boissière. Un lieu chargé de sérénité, prêt à vous inspirer pour poursuivre l’aventure sur le célèbre chemin de Saint-Jacques.

English : Vallée de l’Eure à vélo (V41)

Get ready for a getaway full of surprises in the heart of the Eure Valley! Whether you’re a thrill-seeker, a history buff or just curious to discover new things, this corner of Normandy has it all.

Start your adventure in Poses, ideal for getting your adrenaline flowing with a session on the water ski lift or a jump on the aqua jump, then enjoy a refreshing swim in the lake. Want to stretch your legs? Hop on your bike and let the river guide you along picturesque trails. Along the way, make a point of stopping off to discover the wealth of flora and fauna. A nature break that will amaze young and old alike!

After the effort, the comfort! Treat yourself to a tasty lunch with a local accent at the convivial Chez Edmond bistro in Val-de-Reuil, which has been awarded the Accueil Vélo label.

Continue on towards Acquigny and Autheuil-Authouillet, the home village of legendary actor Yves Montand. Soak up the tranquil atmosphere of these charming villages.

A few kilometers further on, you’re in the majestic royal valley of the Eure, where the guards of Ivry-la-Bataille castle and Anet castle watch over you from the top of their imposing ramparts.

Finish your tour in style with a visit to the Saint-Jacques de Compostelle church in Boissière. A place of serenity, ready to inspire you to continue your adventure on the famous Camino de Santiago.

Deutsch :

Bereiten Sie sich auf einen Ausflug voller Überraschungen im Herzen des Eure-Tals vor! Egal, ob Sie Nervenkitzel lieben, sich für Geschichte interessieren oder neugierig auf Entdeckungen sind, diese Ecke der Normandie hat alles, um Sie zu begeistern.

Beginnen Sie Ihr Abenteuer in Poses, ideal für einen Adrenalinkick bei einer Fahrt mit dem Wasserskilift oder einem Sprung auf dem Aqua Jump, und genießen Sie anschließend ein erfrischendes Bad im See. Möchten Sie sich die Beine vertreten? Dann schwingen Sie sich auf Ihr Fahrrad und lassen Sie sich vom Fluss auf malerischen Wegen leiten. Auf Ihrem Weg sollten Sie unbedingt einen Zwischenstopp einlegen, um die reiche Flora und Fauna zu entdecken. Eine Naturpause, die Groß und Klein in Staunen versetzen wird!

Nach der Anstrengung folgt die Stärkung! Schlemmen Sie in dem gemütlichen Bistro Chez Edmond in Val-de-Reuil, das das Gütesiegel Accueil Vélo trägt, ein schmackhaftes Mittagessen mit lokalen Akzenten.

Fahren Sie weiter in Richtung Acquigny und Autheuil-Authouillet, dem Wohnort des legendären Schauspielers Yves Montand. Lassen Sie sich von der ruhigen Atmosphäre dieser charmanten Gemeinden einfangen.

Einige Kilometer weiter befinden Sie sich im majestätischen königlichen Tal der Eure, wo die Wachen der Burg von Ivry-la-Bataille und des Schlosses von Anet Sie von ihren imposanten Mauern aus bewachen.

Beenden Sie Ihre Reise mit einem Besuch der Kirche Saint-Jacques de Compostelle in Boissière. Ein Ort voller Ruhe und Gelassenheit, der Sie dazu inspirieren wird, Ihr Abenteuer auf dem berühmten Jakobsweg fortzusetzen.

Italiano :

Preparatevi a una fuga piena di sorprese nel cuore della valle dell’Eure! Che siate amanti del brivido, appassionati di storia o semplicemente curiosi di scoprire cose nuove, questo angolo di Normandia ha tutto ciò che potete desiderare.

Iniziate la vostra avventura a Poses, ideale per scaricare l’adrenalina con una sessione sull’impianto di risalita per lo sci d’acqua o un salto sull’aqua-jump, poi godetevi una nuotata rinfrescante nel lago. Volete sgranchirvi le gambe? Salite in sella alla vostra bicicletta e lasciatevi guidare dal fiume lungo i pittoreschi sentieri. Lungo il percorso, fate una sosta per scoprire la ricchezza della flora e della fauna. Una pausa nella natura che stupirà grandi e piccini!

Dopo la fatica, il comfort! Concedetevi un gustoso pranzo dal sapore locale nel simpatico bistrot Chez Edmond di Val-de-Reuil, dotato del marchio Accueil Vélo .

Tornate indietro verso Acquigny e Autheuil-Authouillet, il villaggio natale del leggendario attore Yves Montand. Immergetevi nell’atmosfera tranquilla di questi incantevoli villaggi.

Pochi chilometri più avanti, vi troverete nella maestosa valle reale dell’Eure, dove le guardie del castello fortificato di Ivry-la-Bataille e del castello di Anet vi sorvegliano dall’alto dei loro imponenti bastioni.

Concludete il vostro tour in bellezza con una visita alla chiesa di Saint-Jacques de Compostelle, a Boissière. Un luogo di serenità, pronto a ispirarvi per continuare la vostra avventura sul famoso percorso di pellegrinaggio verso Santiago de Compostela.

Español :

Prepárese para una escapada llena de sorpresas en el corazón del valle del Eure Este rincón de Normandía tiene todo lo que pueda desear, ya sea un amante de las emociones fuertes, un aficionado a la historia o simplemente un curioso por descubrir cosas nuevas.

Comience su aventura en Poses, ideal para descargar adrenalina con una sesión en el telesilla acuático o un salto en el aqua jump, y después disfrute de un refrescante baño en el lago. ¿Quiere estirar las piernas? Súbase a su bicicleta y deje que el río le guíe por pintorescos senderos. Por el camino, haga un alto en el camino para descubrir la riqueza de la flora y la fauna. Una escapada a la naturaleza que sorprenderá a grandes y pequeños

Después del esfuerzo, ¡la comodidad! Deléitese con un sabroso almuerzo con sabor local en el agradable bistró Chez Edmond de Val-de-Reuil, que cuenta con la etiqueta Accueil Vélo .

Vuelva hacia Acquigny y Autheuil-Authouillet, pueblo natal del legendario actor Yves Montand. Disfrute del ambiente tranquilo de estos pueblos encantadores.

Unos kilómetros más adelante, se encontrará en el majestuoso valle real del Eure, donde los guardias del castillo fortificado de Ivry-la-Bataille y del castillo de Anet le vigilarán desde lo alto de sus imponentes murallas.

Para terminar, visite la iglesia de Saint-Jacques de Compostelle, en Boissière. Un lugar de serenidad, listo para inspirarle a continuar su aventura en la famosa ruta de peregrinación a Santiago de Compostela.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par Normandie Tourisme