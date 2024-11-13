Vallée Rocheuse Mauvilly Côte-d’Or

Vallée Rocheuse Mauvilly Côte-d’Or vendredi 1 août 2025.

Vallée Rocheuse 21510 Mauvilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Des points de vue exceptionnels sur la vallée de la Seine vous attendent tout au long de cette grande balade. Mauvilly, Bellenod et Origny-sur-Seine, bien sûr, sont des petits villages totalement pittoresques où charme, naturel et quiétude sont les trois maîtres mots.

English :

Exceptional views of the Seine valley await you along this great stroll. Mauvilly, Bellenod and Origny-sur-Seine, of course, are small and picturesque villages where charm, nature and quietness are the three key words.

Deutsch :

Auf dieser ausgedehnten Wanderung erwarten Sie außergewöhnliche Ausblicke auf das Seine-Tal. Mauvilly, Bellenod und Origny-sur-Seine sind natürlich total malerische kleine Dörfer, in denen Charme, Natürlichkeit und Ruhe die drei Schlüsselwörter sind.

Italiano :

Una vista eccezionale sulla valle della Senna vi attende lungo questa grande passeggiata. Mauvilly, Bellenod e Origny-sur-Seine, naturalmente, sono piccoli villaggi assolutamente pittoreschi dove fascino, natura e tranquillità sono le tre parole chiave.

Español :

Excepcionales vistas sobre el valle del Sena le esperan a lo largo de este gran paseo. Mauvilly, Bellenod y Origny-sur-Seine, por supuesto, son pequeños pueblos totalmente pintorescos donde el encanto, la naturaleza y la tranquilidad son las tres palabras clave.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-13 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data