Vallée Rocheuse Mauvilly Côte-d’Or

Des points de vue exceptionnels sur la vallée de la Seine vous attendent tout au long de cette grande balade. Mauvilly, Bellenod et Origny-sur-Seine, bien sûr, sont des petits villages totalement pittoresques où charme, naturel et quiétude sont les trois maîtres mots.
Exceptional views of the Seine valley await you along this great stroll. Mauvilly, Bellenod and Origny-sur-Seine, of course, are small and picturesque villages where charm, nature and quietness are the three key words.
Auf dieser ausgedehnten Wanderung erwarten Sie außergewöhnliche Ausblicke auf das Seine-Tal. Mauvilly, Bellenod und Origny-sur-Seine sind natürlich total malerische kleine Dörfer, in denen Charme, Natürlichkeit und Ruhe die drei Schlüsselwörter sind.
Una vista eccezionale sulla valle della Senna vi attende lungo questa grande passeggiata. Mauvilly, Bellenod e Origny-sur-Seine, naturalmente, sono piccoli villaggi assolutamente pittoreschi dove fascino, natura e tranquillità sono le tre parole chiave.
Excepcionales vistas sobre el valle del Sena le esperan a lo largo de este gran paseo. Mauvilly, Bellenod y Origny-sur-Seine, por supuesto, son pequeños pueblos totalmente pintorescos donde el encanto, la naturaleza y la tranquilidad son las tres palabras clave.
