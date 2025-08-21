Vallées et vallons du Soissonnais Belleu Aisne

Vallées et vallons du Soissonnais En VTT

Vallées et vallons du Soissonnais Du parking face à l’église de Belleu 02200 Belleu Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Avec plus de 700 mètres de dénivelée cumulée, ce circuit sportif n’a rien à envier par son intérêt technique à ceux que vous trouverez en montagne… avec cependant une différence essentielle la richesse du patrimoine que vous croiserez tout au long du parcours. Ainsi vous découvrirez des manoirs et fermes au charme caractéristique de ce pays calcaire (celle de la Carrière-l’Évêque date du second Empire), des villages pittoresques à la beauté préservée, et en guise de récompense de vos efforts, Septmonts et son donjon de contes de fées !

English :

With more than 700 metres of accumulated height difference, this sporting circuit has nothing to envy by its technical interest to those you will find in the mountains… with however an essential difference: the richness of the heritage you will cross all along the route. Thus you will discover manor houses and farms with the characteristic charm of this limestone country (that of the Carrière-l’Évêque dates from the Second Empire), picturesque villages with preserved beauty, and as a reward for your efforts, Septmonts and its fairy-tale dungeon!

Deutsch :

Mit einem kumulierten Höhenunterschied von mehr als 700 Metern steht diese sportliche Strecke in ihrem technischen Interesse den Strecken in den Bergen in nichts nach… mit einem wesentlichen Unterschied: dem Reichtum an Kulturerbe, das Sie auf der gesamten Strecke antreffen werden. So werden Sie Herrenhäuser und Bauernhöfe mit dem typischen Charme dieses Kalksteinlandes entdecken (der Bauernhof von Carrière-l’Évêque stammt aus dem zweiten Kaiserreich), malerische Dörfer, deren Schönheit erhalten geblieben ist, und als Belohnung für Ihre Anstrengungen Septmonts und seinen märchenhaften Bergfried!

Italiano :

Con oltre 700 metri di dislivello totale, questo circuito sportivo non ha nulla da invidiare in termini di interesse tecnico a quelli che si trovano in montagna, ma con una differenza essenziale: la ricchezza del patrimonio che si incontra lungo il percorso. Scoprirete case padronali e fattorie dal fascino caratteristico di questo paese calcareo (quella di Carrière-l’Évêque risale al Secondo Impero), villaggi pittoreschi dalla bellezza preservata e, come ricompensa per i vostri sforzi, Septmonts e il suo torrione da favola!

Español :

Con más de 700 metros de ascenso total, este circuito deportivo no tiene nada que envidiar en cuanto a interés técnico a los que encontrará en la montaña… pero con una diferencia esencial: la riqueza del patrimonio que se encontrará en el camino. Descubrirá casas solariegas y granjas con el encanto característico de este país calcáreo (la de Carrière-l’Évêque data del Segundo Imperio), pueblos pintorescos de belleza conservada y, como recompensa a sus esfuerzos, Septmonts y su torreón de cuento

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-09-06 par Agence Aisne Tourisme