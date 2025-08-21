Vallées et vallons entre Serre et Vilpion Marcy-sous-Marle Aisne

Vallées et vallons entre Serre et Vilpion En VTT

Vallées et vallons entre Serre et Vilpion Devant la mairie de Marcy-sous-Marle 02250 Marcy-sous-Marle Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Au creux des vallées de la Serre et du Vilpion, ce parcours facile à VTT évolue sur de bons chemins, dans le pays de la betterave sucrière. Marle, moteur économique entre Laonnois et Thiérache, possède une richesse architecturale importante. Après avoir longé la voie ferrée, la découverte s’enrichit de l’église romane de Dercy et du massif moulin à eau d’Erlon. La moitié du parcours, que l’on peut scinder en deux à hauteur de Voyenne, se fait sur terrain plat.

English :

In the hollow of the valleys of the Serre and Vilpion, this easy mountain bike route follows good tracks in the land of sugar beet. Marle, the economic engine between Laonnois and Thiérache, has an important architectural richness. After following the railway line, the discovery is enriched by the Romanesque church of Dercy and the massive water mill of Erlon. Half of the route, which can be split in two at Voyenne, is on flat ground.

Deutsch :

In den Tälern der Serre und des Vilpion verläuft diese leichte Mountainbike-Strecke auf guten Wegen durch das Land der Zuckerrüben. Marle, der Wirtschaftsmotor zwischen Laonnois und Thiérache, besitzt einen bedeutenden architektonischen Reichtum. Nachdem Sie die Eisenbahnstrecke entlanggefahren sind, bereichern die romanische Kirche von Dercy und die massive Wassermühle von Erlon die Entdeckungsreise. Die Hälfte der Strecke, die man auf der Höhe von Voyenne in zwei Teile teilen kann, verläuft auf ebenem Gelände.

Italiano :

Nella conca delle valli di Serre e Vilpion, questo facile percorso per mountain bike si snoda su buoni sentieri nella zona delle barbabietole da zucchero. La Marle, motore economico tra le regioni del Laonnois e della Thiérache, è ricca di architettura. Seguendo la linea ferroviaria, si arricchisce la scoperta della chiesa romanica di Dercy e del massiccio mulino ad acqua di Erlon. Metà del percorso, che può essere diviso in due a Voyenne, è in piano.

Español :

En la hondonada de los valles del Serre y del Vilpion, esta ruta fácil en bicicleta de montaña sigue buenos senderos en el país de la remolacha. Marle, motor económico entre las regiones de Laonnois y Thiérache, posee una gran riqueza arquitectónica. Tras seguir la línea de ferrocarril, se enriquece el descubrimiento de la iglesia románica de Dercy y del enorme molino de agua de Erlon. La mitad del recorrido, que puede dividirse en dos en Voyenne, es en terreno llano.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-13 par Agence Aisne Tourisme