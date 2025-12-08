Valleroy et les berges de l’Ognon Valleroy Doubs

Valleroy et les berges de l’Ognon A pieds Facile

Valleroy et les berges de l’Ognon Mairie de Valleroy 25870 Valleroy Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 3380.0

Ce circuit très facile constitue une jolie balade sur les berges de l’Ognon à la découverte des fontaines du Manant et du Rosemont.

English :

This easy trail offers a lovely stroll along the banks of the Ognon to discover the Manant and Rosemont fountains.

Deutsch :

Dieser sehr leichte Rundweg ist ein schöner Spaziergang am Ufer des Ognon entlang, um die Brunnen von Manant und Rosemont zu entdecken.

Italiano :

Questo percorso molto facile è una bella passeggiata lungo le rive del fiume Ognon alla scoperta delle fontane Manant e Rosemont.

Español :

Este sendero muy fácil es un bonito paseo a orillas del río Ognon para descubrir las fuentes de Manant y Rosemont.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data