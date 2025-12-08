Valleroy et les berges de l’Ognon Valleroy Doubs
Ce circuit très facile constitue une jolie balade sur les berges de l’Ognon à la découverte des fontaines du Manant et du Rosemont.
This easy trail offers a lovely stroll along the banks of the Ognon to discover the Manant and Rosemont fountains.
Dieser sehr leichte Rundweg ist ein schöner Spaziergang am Ufer des Ognon entlang, um die Brunnen von Manant und Rosemont zu entdecken.
Questo percorso molto facile è una bella passeggiata lungo le rive del fiume Ognon alla scoperta delle fontane Manant e Rosemont.
Este sendero muy fácil es un bonito paseo a orillas del río Ognon para descubrir las fuentes de Manant y Rosemont.
