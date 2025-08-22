Vallon de Champagny le Haut Champagny-en-Vanoise Savoie

Vallon de Champagny le Haut

Vallon de Champagny le Haut Champagny le Haut 73350 Champagny-en-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

A l’occasion de cette balade familiale, promenez-vous au cœur de l’incomparable site classé de Champagny le Haut et faites connaissance, au fil de la balade, avec ses cinq pittoresques hameaux La Couaz, La Chiserette, Le Bois, Friburge et Le Laisonnay.

+33 4 79 55 06 55

English : Champagny le Haut Valle

Walk across the amazing dale in Champagny le Haut and wander in the five traditional and picturesque hamlets: La Couaz, La Chiserette, Le Bois, Friburge and Le Laisonnay.

Deutsch : Vallon de Champagny le Haut

Anlässlich dieser Familienwanderung spazieren Sie durch das unvergleichliche Naturschutzgebiet von Champagny le Haut und lernen im Laufe des Spaziergangs seine fünf malerischen Weiler kennen: La Couaz, La Chiserette, Le Bois, Friburge und Le Laisonnay.

Italiano :

Durante questa gita in famiglia, passeggiate nel cuore dell’incomparabile sito classificato Champagny le Haut e conoscete le sue cinque pittoresche frazioni: La Couaz, La Chiserette, Le Bois, Friburge e Le Laisonnay.

Español :

En esta excursión familiar, pasee por el corazón del incomparable paraje catalogado de Champagny le Haut y conozca sus cinco pintorescas aldeas: La Couaz, La Chiserette, Le Bois, Friburge y Le Laisonnay.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme