Vélopromenade dans le Pays de Bray Carnet route 1 Saint-Germer-de-Fly Oise

Vélopromenade dans le Pays de Bray Carnet route 1 Abbatiale St Germer de Fly 60850 Saint-Germer-de-Fly Oise Hauts-de-France

Sur cette boucle qui sillonne le Pays de Bray via l’Avenue Verte London-Paris et de petites routes, vous découvrirez de charmant village tel que Talmontiers, l’abbatiale de Saint-Germer de Fly et des sites naturels remarquables comme la réserve naturelle régionale des larris et des tourbières de Saint-Pierre-Es-Champs.

Un dépaysement garanti entre l’Oise et la Normandie.

English : Vélopromenade dans le Pays de Bray Carnet route 1

On this loop through the Pays de Bray via the London-Paris Avenue Verte and smaller roads, you’ll discover charming villages like Talmontiers, the abbey church of Saint-Germer de Fly and remarkable natural sites like the regional nature reserve of the larris and peat bogs of Saint-Pierre-Es-Champs.

A change of scenery guaranteed between Oise and Normandy.

Deutsch : Vélopromenade dans le Pays de Bray Carnet route 1

Auf diesem Rundweg durch das Pays de Bray über die Avenue Verte London-Paris und kleine Straßen entdecken Sie charmante Dörfer wie Talmontiers, die Abteikirche von Saint-Germer de Fly und bemerkenswerte Naturgebiete wie das regionale Naturreservat der Larris und Torfmoore von Saint-Pierre-Es-Champs.

Ein garantierter Tapetenwechsel zwischen dem Departement Oise und der Normandie.

In questo percorso ad anello che attraversa il Pays de Bray attraverso l’Avenue Verte Londra-Parigi e strade minori, scoprirete villaggi incantevoli come Talmontiers, la chiesa abbaziale di Saint-Germer de Fly e siti naturali notevoli come la riserva naturale regionale del larris e le torbiere di Saint-Pierre-Es-Champs.

Un cambio di scenario garantito tra le regioni dell’Oise e della Normandia.

Español : Vélopromenade dans le Pays de Bray Carnet route 1

En este bucle por el Pays de Bray a través de la Avenue Verte Londres-París y carreteras más pequeñas, descubrirá pueblos con encanto como Talmontiers, la iglesia abacial de Saint-Germer de Fly y parajes naturales notables como la reserva natural regional de los larris y las turberas de Saint-Pierre-Es-Champs.

Un cambio de aires garantizado entre las regiones de Oise y Normandía.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par SIM Hauts-de-France