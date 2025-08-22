Véloroute de la Vallée du Céou Léobard Lot

Véloroute de la Vallée du Céou

Véloroute de la Vallée du Céou Abbaye Nouvelle 46300 Léobard Lot Occitanie

Durée : 90 Distance : 24000.0 Tarif :

Cette vélo route de 25 km emprunte des petites routes et des chemins entre l’Abbaye Nouvelle dans le Lot et Castelnaud La Chapelle en Dordogne

https://www.af3v.org/les-voies-vertes/voies/437-parcours-cyclable-de-la-vallee-du-ceou/

English :

This 25 km ve?lo route takes in small roads and paths between Abbaye Nouvelle in the Lot and Castelnaud La Chapelle in the Dordogne

Deutsch :

Diese 25 km lange Ve?lroute verläuft auf kleinen Straßen und Wegen zwischen Abbaye Nouvelle im Lot und Castelnaud La Chapelle in der Dordogne

Italiano :

Questo percorso di 25 km si snoda su piccole strade e sentieri tra Abbaye Nouvelle nel Lot e Castelnaud La Chapelle in Dordogna

Español :

Esta ruta ve?lo de 25 km discurre por peque?as carreteras y pistas entre Abbaye Nouvelle, en el Lot, y Castelnaud La Chapelle, en la Dordogne

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot