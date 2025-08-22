Véloroute la voie bleue Metz Pont-à-Mousson Metz Moselle

Véloroute la voie bleue Metz Pont-à-Mousson Adultes Vélo de route Difficile

Véloroute Véloroute la voie bleue Metz Pont-à-Mousson 57000 Metz Moselle Grand Est

Durée : Distance : 32000.0 Tarif :

En quittant Metz par le Sud, La Voie Bleue alterne entre la Moselle et une série d’étangs, avant de rallier Jouy-aux-Arches connue pour ses aqueducs romains. Arnaville marque votre entrée en Meurthe-et-Moselle et vous apercevez les rochers de la Fraze ainsi que les coteaux de vignes du côté d’Ancy-Dornot. Depuis Pagny-sur-Moselle, le parcours vélo longe calmement le canal latéral à la Moselle jusqu’à Pont-à-Mousson. La ville recèle de beaux trésors, tels que la Place Duroc à la forme triangulaire ou encore la magnifique Abbaye des Prémontrés.

Difficile

https://www.lavoiebleue.com/ +33 3 87 39 00 00

English :

Leaving Metz from the south, the Blue Way alternates between the Moselle and a series of ponds, before reaching Jouy-aux-Arches, known for its Roman aqueducts. Arnaville marks your entry into Meurthe-et-Moselle and you can see the rocks of the Fraze as well as the vineyard slopes on the Ancy-Dornot side. From Pagny-sur-Moselle, the cycle route runs quietly along the Moselle side canal to Pont-à-Mousson. The town is full of beautiful treasures, such as the triangular Place Duroc or the magnificent Abbaye des Prémontrés.

Deutsch :

Wenn Sie Metz im Süden verlassen, verläuft die Voie Bleue zwischen der Mosel und einer Reihe von Teichen, bevor Sie Jouy-aux-Arches erreichen, das für seine römischen Aquädukte bekannt ist. Arnaville markiert Ihren Eintritt in die Region Meurthe-et-Moselle und Sie sehen die Felsen von Fraze sowie die Weinhänge auf der Seite von Ancy-Dornot. Von Pagny-sur-Moselle aus verläuft die Radstrecke ruhig entlang des Moselseitenkanals bis nach Pont-à-Mousson. Die Stadt birgt schöne Schätze wie den dreieckigen Place Duroc oder die wunderschöne Abbaye des Prémontrés.

Italiano :

Lasciando Metz da sud, la Voie Bleue alterna la Mosella a una serie di stagni, prima di raggiungere Jouy-aux-Arches, nota per i suoi acquedotti romani. Arnaville segna l’ingresso nella Meurthe-et-Moselle e si possono ammirare le rocce di La Fraze e i vigneti di Ancy-Dornot. Da Pagny-sur-Moselle, la pista ciclabile corre tranquillamente lungo il canale laterale della Mosella fino a Pont-à-Mousson. La città possiede alcuni splendidi tesori, come la triangolare Place Duroc e la magnifica Abbaye des Prémontrés.

Español :

Saliendo de Metz por el sur, la Voie Bleue alterna entre el Mosela y una serie de estanques, antes de llegar a Jouy-aux-Arches, conocida por sus acueductos romanos. Arnaville marca la entrada en Meurthe-et-Moselle y podrá ver las rocas de La Fraze y los viñedos de Ancy-Dornot. Desde Pagny-sur-Moselle, la ruta ciclista discurre tranquilamente por el canal lateral del Mosela hasta Pont-à-Mousson. La ciudad cuenta con hermosos tesoros, como la plaza triangular Duroc y la magnífica Abadía de Prémontrés.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-23 par Système d’information touristique Lorrain