Véloroute Segré Le Lion d’Angers Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Véloroute Segré Le Lion d’Angers

Véloroute Segré Le Lion d’Angers 49500 Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 21700.0 Tarif :

Reliant Segré au Lion d’Angers, cette véloroute de 21 kilomètres vous permettra de relier les 2 bourgs au gré d’agréables petites routes sillonant la campagne de l’Anjou bleu.

https://www.tourisme-anjoubleu.com/offres/veloroute-le-lion-dangers-segre-le-lion-dangers-fr-3241606/ +33 2 41 92 86 83

English :

Linking Segré to the Lion d’Angers, this 21 kilometre cycle route will allow you to connect the two towns along pleasant little roads through the Anjou Bleu countryside.

Deutsch :

Dieser 21 km lange Radweg verbindet Segré mit Lion d’Angers und führt Sie auf angenehmen kleinen Straßen durch die Landschaft des blauen Anjou.

Italiano :

Collegando Segré a Lion d’Angers, questa pista ciclabile di 21 chilometri vi permetterà di collegare le due città lungo piacevoli stradine nella campagna dell’Anjou Bleu.

Español :

Esta ruta ciclista de 21 kilómetros, que une Segré con Lion d’Angers, le permitirá conectar las dos ciudades por agradables carreteras a través de la campiña del Anjou Bleu.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-14 par Anjou tourime