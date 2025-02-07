VELOVITAMINE moniteur VTT randonnées encadrement Avosnes Côte-d’Or

Moniteur accompagnateur VTT , technicien cycle, location. Du cours de pilotage aux randonnées adaptés à tous en pleine nature bourguignonne.

https://fr-fr.facebook.com/velovitamine/ +33 6 74 59 70 64

English : VELOVITAMINE moniteur VTT randonnées encadrement

Mountain bike instructor, cycle technician, rental. From riding lessons to rides adapted to all in the Burgundy countryside.

Deutsch : VELOVITAMINE moniteur VTT randonnées encadrement

Lehrer für Mountainbike-Begleitung, Fahrradtechniker, Verleih. Von Fahrkursen bis zu Ausflügen, die für alle geeignet sind, inmitten der Natur Burgunds.

Italiano :

Istruttore di mountain bike, tecnico di biciclette, noleggio. Dalle lezioni di equitazione alle gite adatte a tutti nella campagna della Borgogna.

Español :

Monitor de BTT, técnico ciclista, alquiler. Desde clases de equitación hasta paseos adaptados a todos por la campiña borgoñona.

