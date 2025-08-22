Vent des Forêts Fresnes-au-Mont Meuse

Vent des Forêts Adultes A cheval

Vent des Forêts 21 Rue des Tassons 55260 Fresnes-au-Mont Meuse Grand Est

Au cœur du département de la Meuse, en Lorraine, six villages agricoles et forestiers invitent depuis 1997 des artistes d’aujourd’hui à développer un travail de création en prise directe avec le territoire.

L’immersion des artistes au sein d’un contexte rural fait partie de l’aventure de création de Vent des Forêts. Durant le temps de résidence, les artistes travaillent en forêt ou dans l’un des six villages, aidés par les nombreux bénévoles et artisans locaux durant le cheminement de leur réalisation. Cette implication du territoire donne lieu à des rencontres et créations mémorables dont les valeurs sont naturellement transmises aux promeneurs qui parcourent les sentiers à la découverte des œuvres.

Fruit de ces séjours, plus de 210 œuvres ont vu le jour, dont près de 100 sont visibles aujourd’hui le long de 45 kilomètres de sentiers forestiers spécifiquement balisés, composés de 7 boucles de 1 à 4 heures de marche.

Vent des Forêts invite aussi le promeneur à se reposer, rêver, manger, observer et vivre au cœur de la forêt, en louant l’une des Maisons Sylvestres créé par la designer Matali Crasset. Chacune des maisons répond au désir de vivre une expérience simple et exceptionnelle dans un espace minimum et optimisé, tel un refuge.

English :

In the heart of the Meuse department, in Lorraine, six agricultural and forestry villages have been inviting today’s artists since 1997 to develop creative work that is in direct contact with the territory

The artists’ immersion in a rural context is part of the creative adventure of Vent des Forêts. During their residency time, the artists work in the forest or in one of the six villages, assisted by the many volunteers and local artisans along the way. This involvement of the territory gives rise to memorable encounters and creations whose values are naturally transmitted to the walkers who wander along the paths to discover the works.

As a result of these stays, more than 210 works of art have been created, of which nearly 100 are visible today along 45 kilometres of specifically marked forest trails, consisting of 7 loops of 1 to 4 hour walks

Vent des Forêts also invites the walker to rest, dream, eat, observe and live in the heart of the forest, by renting one of the Maisons Sylvestres created by the designer Matali Crasset. Each of the houses responds to the desire to live a simple and exceptional experience in a minimum and optimized space, like a refuge.

Deutsch :

Im Herzen des Departements Meuse in Lothringen laden sechs land- und forstwirtschaftlich geprägte Dörfer seit 1997 Künstler von heute dazu ein, eine kreative Arbeit zu entwickeln, die in direktem Bezug zur Region steht

Das Eintauchen der Künstler in einen ländlichen Kontext ist Teil des kreativen Abenteuers von Vent des Forêts. Während der Residenzzeit arbeiten die Künstler im Wald oder in einem der sechs Dörfer und werden auf ihrem Weg von zahlreichen Freiwilligen und lokalen Handwerkern unterstützt. Diese Einbindung der Region führt zu unvergesslichen Begegnungen und Kreationen, deren Werte natürlich auch an die Wanderer weitergegeben werden, die auf den Pfaden die Werke entdecken.

Als Ergebnis dieser Aufenthalte sind mehr als 210 Werke entstanden, von denen heute fast 100 entlang der 45 Kilometer langen, speziell markierten Waldwege zu sehen sind, die aus 7 Schleifen mit einer Wanderzeit von 1 bis 4 Stunden bestehen

Vent des Forêts lädt den Wanderer auch dazu ein, sich auszuruhen, zu träumen, zu essen, zu beobachten und im Herzen des Waldes zu leben, indem er eines der von der Designerin Matali Crasset entworfenen Maisons Sylvestres mietet. Jedes der Häuser entspricht dem Wunsch nach einer einfachen und außergewöhnlichen Erfahrung auf minimalem und optimiertem Raum, wie ein Refugium.

Italiano :

Nel cuore del dipartimento della Mosa, in Lorena, dal 1997 sei villaggi agricoli e forestali invitano artisti contemporanei a sviluppare lavori creativi a diretto contatto con il territorio

L’immersione degli artisti in un contesto rurale fa parte dell’avventura creativa di Vent des Forêts. Durante la residenza, gli artisti lavorano nella foresta o in uno dei sei villaggi, aiutati da numerosi volontari e artigiani locali nel corso del loro lavoro. Questo coinvolgimento del territorio dà vita a incontri e creazioni memorabili, i cui valori si trasmettono naturalmente agli escursionisti che percorrono i sentieri alla scoperta delle opere.

Grazie a questi soggiorni, sono state create più di 210 opere, di cui quasi 100 sono oggi visibili lungo 45 chilometri di sentieri forestali appositamente segnalati, costituiti da 7 anelli da 1 a 4 ore di cammino

Vent des Forêts invita anche a riposare, sognare, mangiare, osservare e vivere nel cuore della foresta, affittando una delle Maisons Sylvestres create dal designer Matali Crasset. Ogni casa risponde al desiderio di vivere un’esperienza semplice ed eccezionale in uno spazio minimo e ottimizzato, come un rifugio.

Español :

En el corazón del departamento del Mosa, en Lorena, seis pueblos agrícolas y forestales invitan desde 1997 a artistas contemporáneos a desarrollar un trabajo creativo en contacto directo con el territorio

La inmersión de los artistas en un contexto rural forma parte de la aventura creativa de Vent des Forêts. Durante la residencia, los artistas trabajan en el bosque o en una de las seis aldeas, ayudados por numerosos voluntarios y artesanos locales en el transcurso de su trabajo. Esta implicación del territorio da lugar a encuentros y creaciones memorables, cuyos valores se transmiten naturalmente a los caminantes que recorren los senderos para descubrir las obras.

Como resultado de estas estancias, se han creado más de 210 obras, de las cuales cerca de 100 pueden verse hoy en día a lo largo de 45 kilómetros de senderos forestales especialmente señalizados, compuestos por 7 bucles de 1 a 4 horas de duración

Vent des Forêts también invita al caminante a descansar, soñar, comer, observar y vivir en el corazón del bosque, alquilando una de las Maisons Sylvestres creadas por el diseñador Matali Crasset. Cada una de las casas responde al deseo de vivir una experiencia sencilla y excepcional en un espacio mínimo y optimizado, como un refugio.

