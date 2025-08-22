Vercheny Le paysage vu par l’oenologue Vercheny Drôme

Vercheny Le paysage vu par l’oenologue

Vercheny Le paysage vu par l’oenologue Mairie de Vercheny le Haut 26340 Vercheny Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Perché, au cœur du vignoble de l’AOC Clairette de Die, dans un cadre naturel privilégié, Vercheny-le-Haut séduit par la beauté de ses paysages. Il règne un sentiment de calme et de sérénité dans ces étroites maisons en pierre.

https://youtu.be/1tsyC2Tkt7o

English :

Perched in the heart of the AOC Clairette de Die vineyards, in a privileged natural setting, Vercheny-le-Haut captivates visitors with the beauty of its landscape. These narrow stone houses exude a sense of calm and serenity.

Deutsch :

Hoch oben, im Herzen des Weinbaugebiets der AOC Clairette de Die, in einer privilegierten natürlichen Umgebung, liegt Vercheny-le-Haut, das durch die Schönheit seiner Landschaft besticht. In den schmalen Steinhäusern herrscht ein Gefühl von Ruhe und Gelassenheit.

Italiano :

Arroccata nel cuore dei vigneti AOC Clairette de Die, in un contesto naturale privilegiato, Vercheny-le-Haut affascina i visitatori con la bellezza dei suoi paesaggi. Le sue strette case in pietra emanano un senso di calma e serenità.

Español :

Enclavada en el corazón de los viñedos de la DOC Clairette de Die, en un entorno natural privilegiado, Vercheny-le-Haut cautiva por la belleza de sus paisajes. Sus estrechas casas de piedra destilan calma y serenidad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-29 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme