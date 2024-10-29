Vercors à Cheval La Chapelle-en-Vercors Drôme

vendredi 1 août 2025.

Vercors à Cheval

Vercors à Cheval Les Drevets 26420 La Chapelle-en-Vercors Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Au cœur du Vercors, « Le Vercors à Cheval » vous propose des randonnées itinérantes, stages d’équitation, et activités uniques comme le ski joëring ! Ce centre est reconnu pour une expérience équestre inoubliable. Accueil à Valence TGV !

http://www.vercors-a-cheval.com/ +33 4 75 48 10 91

English :

In the heart of the Vercors, « Le Vercors à Cheval » offers trail rides, riding courses and unique activities such as ski joëring! The center is renowned for its unforgettable equestrian experience. Welcome at Valence TGV !

Deutsch :

Im Herzen des Vercors bietet Ihnen « Le Vercors à Cheval » Wanderritte, Reitkurse und einzigartige Aktivitäten wie Ski Joering an! Dieses Zentrum ist für ein unvergessliches Reiterlebnis bekannt. Empfang in Valence TGV!

Italiano :

Nel cuore della regione del Vercors, « Le Vercors à Cheval » offre una serie di passeggiate itineranti, corsi di equitazione e attività uniche come lo ski joëring! Questo centro è rinomato per la sua indimenticabile esperienza equestre. Benvenuti a Valence TGV!

Español :

En el corazón del Vercors, « Le Vercors à Cheval » le propone paseos itinerantes, cursos de equitación y actividades únicas como el ski joëring Este centro es famoso por sus inolvidables experiencias ecuestres. ¡Bienvenido a Valence TGV !

