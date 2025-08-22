Véronne Le paysage vu par le forestier Saillans Drôme

Véronne Le paysage vu par le forestier

Véronne Le paysage vu par le forestier Route forestière en direction de la Chapelle St Christophe 26340 Saillans Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Véronne est une commune aux multiples hameaux sans cœur de village. Au fond de la vallée, un charmant cimetière et l’église valent le détour. Ici règne la tranquillité et le silence. Panorama époustouflant à 360° à la Chapelle St Christophe.

English :

Véronne is a commune with many hamlets and no village center. At the bottom of the valley, a charming cemetery and church are well worth a visit. Peace and quiet reign here. Breathtaking 360° panorama from Chapelle St Christophe.

Deutsch :

Véronne ist eine Gemeinde mit zahlreichen Weilern ohne Dorfkern. Am Ende des Tals befinden sich ein charmanter Friedhof und die Kirche, die einen Umweg wert sind. Hier herrschen Ruhe und Stille. Atemberaubendes 360°-Panorama bei der Kapelle St Christophe.

Italiano :

Véronne è una comunità di frazioni senza centro abitato. In fondo alla valle, un incantevole cimitero e una chiesa meritano una visita. Qui regnano pace e tranquillità. Panorama mozzafiato a 360° dalla Chapelle St Christophe.

Español :

Véronne es una comunidad de aldeas sin centro urbano. En el fondo del valle, el cementerio y la iglesia merecen una visita. Aquí reinan la paz y la tranquilidad. Impresionante panorámica de 360° desde la Chapelle St Christophe.

