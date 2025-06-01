Vers la Forêt d’Eu à VTT Bouelles Seine-Maritime

Vers la Forêt d’Eu à VTT 76270 Bouelles Seine-Maritime Normandie

Durée : 240 Distance : 32000.0 Tarif :

Envie d’une demi journée en extérieur, entre sport et grand air ? Alors venez compléter ce circuit et traverser le Pays Neufchâtelois jusqu’à la Forêt d’Eu.

Admirez les superbes paysages de la Boutonnière du Pays de Bray. Revenez vers votre point de départ par l’Avenue Verte London-Paris sans manquer le Musée Mathon-Durand à Neufchâtel-en-Bray.

Muni de votre casque, lunettes et sac à dos avec bouteille et encas vous serez paré pour l’aventure au Pays de Bray. Et pensez au vêtements chauds et kit de réparation en cas d’imprévus.

English : Vers la Forêt d’Eu à VTT

Fancy a half day outdoors, between sport and the great outdoors? Then come and complete this circuit and cross the Pays Neufchâtelois to the Forêt d’Eu

Admire the superb landscapes of the Boutonnière du Pays de Bray. Return to your starting point via the Avenue Verte London-Paris without missing the Mathon-Durand Museum in Neufchâtel-en-Bray

Equipped with your helmet, goggles and rucksack with bottle and snacks you will be ready for adventure in the Pays de Bray. And think about warm clothes and repair kit in case of unexpected events.

Deutsch :

Haben Sie Lust auf einen halben Tag im Freien, zwischen Sport und frischer Luft? Dann vervollständigen Sie diese Tour und durchqueren Sie das Pays Neufchâtelois bis zum Forêt d’Eu

Bewundern Sie die wunderschönen Landschaften der « Boutonnière du Pays de Bray ». Kehren Sie über die Avenue Verte London-Paris zu Ihrem Ausgangspunkt zurück, ohne das Mathon-Durand-Museum in Neufchâtel-en-Bray zu verpassen

Mit Helm, Brille und Rucksack mit Trinkflasche und Snacks sind Sie bereit für Ihr Abenteuer im Pays de Bray. Und denken Sie an warme Kleidung und ein Reparaturset für den Fall, dass etwas Unvorhergesehenes passiert.

Italiano :

Volete trascorrere una mezza giornata all’aria aperta, tra sport e aria pura? Poi venite a completare questo circuito e attraversate il Pays Neufchâtelois fino alla Forêt d’Eu

Ammirate i superbi paesaggi della Boutonnière du Pays de Bray. Tornate al punto di partenza attraverso l’Avenue Verte Londra-Parigi senza perdere il Museo Mathon-Durand di Neufchâtel-en-Bray

Equipaggiati con casco, occhiali e zaino con borraccia e snack, sarete pronti per l’avventura nel Pays de Bray. Non dimenticate i vestiti caldi e il kit di riparazione in caso di imprevisti.

Español :

¿Quiere pasar medio día al aire libre, entre deporte y aire fresco? A continuación, venga a completar este circuito y atraviese el Pays Neufchâtelois hasta el Forêt d’Eu

Admire los magníficos paisajes de la Boutonnière du Pays de Bray. Vuelva al punto de partida por la Avenue Verte London-Paris sin perderse el Museo Mathon-Durand de Neufchâtel-en-Bray

Equipado con su casco, gafas y mochila con botella y bocadillos, estará listo para la aventura en el Pays de Bray. Y no olvides la ropa de abrigo y el kit de reparación en caso de imprevistos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme