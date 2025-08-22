Vers les bois du Folin Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Vers les bois du Folin Vélo à assistance électrique Difficile

Vers les bois du Folin 2 route Jacques-Gabriel Bulliot 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Une belle randonnée cyclo et/ou vélo à assistance électrique, qui vous conduira à la découverte des paysages des forêts du Haut-Folin par les petites routes.

https://www.bibracte.fr/ +33 3 85 86 80 38

English :

A beautiful cyclo and/or electrically-assisted bike ride, which will take you on a discovery tour of the Haut-Folin forest landscapes along back roads.

Deutsch :

Eine schöne Fahrrad- und/oder Pedelec-Tour, bei der Sie auf kleinen Straßen die Landschaft der Wälder von Haut-Folin erkunden.

Italiano :

Un’ottima escursione in bicicletta e/o con pedalata assistita, per ammirare il paesaggio delle foreste dell’Haut-Folin lungo strade secondarie.

Español :

Un magnífico paseo en bicicleta y/o bicicleta eléctrica, disfrutando del paisaje de los bosques de Haut-Folin por carreteras secundarias.

