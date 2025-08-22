Vers les bois du Folin en 2 jours Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Vers les bois du Folin en 2 jours A pieds Difficile

Vers les bois du Folin en 2 jours 2 route Jacques Bulliot 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 89000.0 Tarif :

Vous traverserez le site archéologique de Bibracte, en passant par les Sources de l’Yonne jusqu’au plus haut sommet de Bourgogne.

+33 3 85 86 80 38

English :

You’ll cross the Bibracte archaeological site, passing through the Sources de l’Yonne to the highest peak in Burgundy.

Deutsch :

Sie werden die archäologische Stätte Bibracte durchqueren und an den Quellen der Yonne vorbei bis zum höchsten Gipfel Burgunds wandern.

Italiano :

Attraverserete il sito archeologico di Bibracte, passando per le Sources de l’Yonne fino alla vetta più alta della Borgogna.

Español :

Atravesará el yacimiento arqueológico de Bibracte, pasando por las Sources de l’Yonne hasta llegar al pico más alto de Borgoña.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-09 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data