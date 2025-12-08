VFF-045 De Cussey-sur-l’Ognon à Besançon (Pont Battant) Cussey-sur-l’Ognon Doubs

VFF-045 De Cussey-sur-l’Ognon à Besançon (Pont Battant) A pieds Difficulté moyenne

VFF-045 De Cussey-sur-l’Ognon à Besançon (Pont Battant) Mairie de Cussey-sur-l’Ognon 25870 Cussey-sur-l’Ognon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 17660.0 Tarif :

Une étape de pèlerinage avec des paysages pittoresques de différentes vallées et de montagnes traversant de nombreuses villes et villages de renom du Doubs.

Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/316

English :

A pilgrimage stage with picturesque landscapes of various valleys and mountains, passing through many of the Doubs’ most famous towns and villages.

Deutsch :

Eine Pilgeretappe mit malerischen Landschaften aus verschiedenen Tälern und Bergen, die durch viele berühmte Städte und Dörfer des Doubs führen.

Italiano :

Un percorso di pellegrinaggio attraverso paesaggi pittoreschi di valli e montagne, passando per molte delle città e dei villaggi più famosi del Doubs.

Español :

Una ruta de peregrinación a través de pintorescos paisajes de valles y montañas, pasando por muchas de las ciudades y pueblos más famosos del Doubs.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data