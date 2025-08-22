Via Fluvia Lavoûte-sur-Loire Yssingeaux Lavoûte-sur-Loire Haute-Loire

Via Fluvia Lavoûte-sur-Loire Yssingeaux

Via Fluvia Lavoûte-sur-Loire Yssingeaux Parking de l’Eglise St Maurice 43800 Lavoûte-sur-Loire Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Totalité du parcours 22,6 km dénivelé positif cumulé 332m, dénivelé négatif cumulé 64m



DÉPART

– À Lavoûte-sur-Loire, parking de l’église Saint-Maurice ou Imp de la Gare

– À Yssingeaux, parking de l’Antreuil, Gare Routière

+33 4 71 09 38 41

English :

Total distance 22,6 km cumulative positive altitude difference 332m, cumulative negative altitude difference 64m



START

– In Lavoûte-sur-Loire, parking of the church Saint-Maurice or Imp de la Gare

– In Yssingeaux, parking of the Antreuil, Bus Station

Deutsch :

Gesamtstrecke 22,6 km kumulierter positiver Höhenunterschied 332m, kumulierter negativer Höhenunterschied 64m



START:

– In Lavoûte-sur-Loire, Parkplatz der Kirche Saint-Maurice oder Imp de la Gare

– In Yssingeaux, Parkplatz Antreuil, Gare Routière (Busbahnhof)

Italiano :

Distanza totale 22,6 km, ascesa totale 332 m, discesa totale 64 m



INIZIO

– A Lavoûte-sur-Loire, parcheggio della chiesa Saint-Maurice o Imp de la Gare

– A Yssingeaux, parcheggio dell’Antreuil, stazione degli autobus

Español :

Distancia total 22,6 km ? ascenso total 332m, descenso total 64m



COMENZAR

– En Lavoûte-sur-Loire, aparcamiento de la iglesia Saint-Maurice o Imp de la Gare

– En Yssingeaux, aparcamiento de la estación de autobuses de Antreuil

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-06 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme