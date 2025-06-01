Via Francigena Canterbury-Rome en Haute-Saône Champlitte Haute-Saône
Via Francigena Canterbury-Rome en Haute-Saône Champlitte Haute-Saône vendredi 1 août 2025.
Via Francigena Canterbury-Rome en Haute-Saône A pieds
70600 Champlitte Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 75000.0 Tarif :
La Via Francigena est un itinéraire culturel du Conseil de l’Europe depuis 1994 reliant Canterbury à Rome. Il emprunte un ancien chemin de pèlerinage de Sigéric. En Haute-Saône, ce chemin, long de 77km, traverse des villages où l’on trouve ravitaillement et hébergements en gîtes, chambres d’hôtes ou hôtels, ainsi que des points informations dans les Offices de tourisme.
English :
Since 1994, the Via Francigena has been a Council of Europe cultural itinerary linking Canterbury to Rome. It follows an ancient Sigeric pilgrimage route. In Haute-Saône, the 77km-long route passes through villages where you can find supplies and accommodation in gîtes, B&Bs or hotels, as well as information points in tourist offices.
Deutsch :
Die Via Francigena ist seit 1994 ein Kulturweg des Europarates, der Canterbury mit Rom verbindet. Sie verläuft auf einem alten Pilgerweg des Sigristen. In der Haute-Saône führt der 77 km lange Weg durch Dörfer, in denen man Verpflegung und Unterkünfte in Ferienwohnungen, Gästezimmern oder Hotels findet, sowie Informationsstellen in den Fremdenverkehrsbüros.
Italiano :
La Via Francigena è un itinerario culturale del Consiglio d’Europa che collega Canterbury a Roma dal 1994. Segue un antico percorso di pellegrinaggio di Sigerico. Nella Haute-Saône, il percorso di 77 km attraversa villaggi dove è possibile trovare rifornimenti e alloggi in gîtes, bed & breakfast o hotel, oltre a punti di informazione negli uffici turistici.
Español :
La Vía Francígena es una ruta cultural del Consejo de Europa que une Canterbury con Roma desde 1994. Sigue una antigua ruta de peregrinación de Sigericus. En Haute-Saône, la ruta de 77 km atraviesa pueblos en los que podrá abastecerse y alojarse en casas rurales, bed & breakfast u hoteles, así como en puntos de información de las oficinas de turismo.
