Via Francigena GR145 Champlitte Haute-Saône
Via Francigena GR145 Champlitte Haute-Saône vendredi 1 mai 2026.
Via Francigena GR145 En VTT assistance électrique Facile
Via Francigena GR145 Le Village de Leffond 70600 Champlitte Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 190000.0
La Via Francigena est un chemin de pèlerinage homologué Itinéraire culturel par le Conseil de l’Europe, reliant Canterbury à Rome. Ce chemin est balisé GR145 et traverse la France sur 1000 km de Calais à Jougne.
English :
The Via Francigena is a pilgrimage route approved as a Cultural Itinerary by the Council of Europe, linking Canterbury to Rome. This path is marked GR145 and crosses France on 1000 km from Calais to Jougne.
Deutsch :
Die Via Francigena ist ein vom Europarat als Kulturroute anerkannter Pilgerweg, der Canterbury mit Rom verbindet. Der Weg ist als GR145 markiert und verläuft 1000 km durch Frankreich von Calais nach Jougne.
Italiano :
La Via Francigena è un percorso di pellegrinaggio approvato come itinerario culturale dal Consiglio d’Europa, che collega Canterbury a Roma. Questo percorso, contrassegnato dal numero GR145, attraversa la Francia per oltre 1000 km da Calais a Jougne.
Español :
La Vía Francígena es una ruta de peregrinación aprobada como Itinerario Cultural por el Consejo de Europa, que une Canterbury con Roma. Este camino está señalizado como GR145 y atraviesa Francia a lo largo de 1.000 km desde Calais hasta Jougne.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data