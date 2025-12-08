Via Matacena Susville Isère
Itinéraire vélo de 6km entre La Mure et Pierre-Châtel, dont 4.5km de voie verte. Dénivelé positif dans le sens La Mure/Pierre-Châtel.
http://www.ccmatheysine.fr/ +33 4 76 81 18 24
English :
Itinerary of 6km between La Mure and Pierre-Châtel, including 4.5km of greenway. Positive difference in altitude in the direction La Mure/Pierre-Châtel.
Deutsch :
6 km lange Fahrradroute zwischen La Mure und Pierre-Châtel, davon 4,5 km auf dem Grünen Weg. Positiver Höhenunterschied in Richtung La Mure/Pierre-Châtel.
Italiano :
Un percorso ciclabile di 6 km tra La Mure e Pierre-Châtel, di cui 4,5 km di pista verde. Dislivello positivo in direzione di La Mure/Pierre-Châtel.
Español :
Ruta ciclista de 6 km entre La Mure y Pierre-Châtel, que incluye 4,5 km de vía verde. Diferencia de altitud positiva en dirección a La Mure/Pierre-Châtel.
