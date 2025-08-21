Via Romana Saint-Samson-la-Poterie Oise
Via Romana Saint-Samson-la-Poterie Oise vendredi 1 mai 2026.
Via Romana A pieds Difficulté moyenne
Via Romana Monument aux morts 60220 Saint-Samson-la-Poterie Oise Hauts-de-France
Durée : 300 Distance : 17000.0 Tarif :
Il fait bon vivre aux sources du Thérain… A la limite de l’Oise normande et de la Picardie, les villages de Canny-sur-Thérain et Saint-Samson-la Poterie sont appréciés pour leur diversité paysagère. Si les anciens moulins hydrauliques ont vécu leurs heures de gloire à la fin du XIXe siècle grâce au polissage du verre et à la lunetterie, ce sont aujourd’hui les carrelages de Saint-Samson qui font la réputation du village dont il arbore le nom.
Difficulté moyenne
English : Via Romana
It is good to live at the sources of the Thérain… At the limit of the Norman Oise and Picardy, the villages of Canny-sur-Thérain and Saint-Samson-la Poterie are appreciated for their landscape diversity. If the old hydraulic mills had their heyday at the end of the 19th century thanks to glass polishing and eyewear, it is now the tiles of Saint-Samson that make the reputation of the village whose name it bears.
Deutsch : Via Romana
An den Quellen des Thérain lässt es sich gut leben… An der Grenze zwischen der normannischen Oise und der Picardie liegen die Dörfer Canny-sur-Thérain und Saint-Samson-la Poterie, die wegen ihrer landschaftlichen Vielfalt geschätzt werden. Die alten Wassermühlen erlebten ihre Glanzzeit Ende des 19. Jahrhunderts dank der Glasschleiferei und der Brillenherstellung, doch heute sind es die Fliesen von Saint-Samson, die den Ruf des Dorfes begründen, dessen Namen es trägt.
Italiano :
La vita è bella alle sorgenti del Thérain? Al confine tra le regioni normanne dell’Oise e della Piccardia, i villaggi di Canny-sur-Thérain e Saint-Samson-la Poterie sono apprezzati per la loro diversità di paesaggi. Gli antichi mulini ad acqua hanno avuto il loro periodo di massimo splendore alla fine del XIX secolo grazie all’industria della lucidatura del vetro e degli occhiali, ma oggi sono le piastrelle di Saint-Samson a fare la reputazione del villaggio di cui porta il nome.
Español : Via Romana
La vida es buena en las fuentes del Thérain? En la frontera de las regiones normandas de Oise y Picardía, los pueblos de Canny-sur-Thérain y Saint-Samson-la Poterie son apreciados por su diversidad de paisajes. Los antiguos molinos de agua tuvieron su apogeo a finales del siglo XIX gracias a la industria del pulido del vidrio y de los espectáculos, pero hoy en día son los azulejos de Saint-Samson los que hacen la reputación del pueblo cuyo nombre lleva.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-29 par SIM Hauts-de-France