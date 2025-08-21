Via Salina Les Fourgs Doubs

Via Salina Vélo de route

Via Salina 25300 Les Fourgs Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 130000.0 Tarif :

Cet itinéraire de randonnée cyclable vous entraîne sur les voies historiques du sel de l’arc jurassien.

https://www.montagnes-du-jura.fr/montagnes-du-jura-une-destination-nature/velo-et-vtt-pour-tous-partout/cyclotourisme-dans-les-montagnes-du-jura/via-salina-velo/

English :

This cycle route takes you along the historic salt routes of the Jura arc.

Deutsch :

Diese Radwanderroute führt Sie auf den historischen Salzwegen des Jurabogens.

Italiano :

Questo percorso ciclabile si snoda lungo le storiche vie del sale dell’arco giurassiano.

Español :

Esta ruta ciclista le llevará por las históricas rutas de la sal del arco del Jura.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-18 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data