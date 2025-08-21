Via Salina Les Fourgs Doubs
Via Salina Les Fourgs Doubs vendredi 1 mai 2026.
Via Salina Vélo de route
Via Salina 25300 Les Fourgs Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 130000.0 Tarif :
Cet itinéraire de randonnée cyclable vous entraîne sur les voies historiques du sel de l’arc jurassien.
https://www.montagnes-du-jura.fr/montagnes-du-jura-une-destination-nature/velo-et-vtt-pour-tous-partout/cyclotourisme-dans-les-montagnes-du-jura/via-salina-velo/
English :
This cycle route takes you along the historic salt routes of the Jura arc.
Deutsch :
Diese Radwanderroute führt Sie auf den historischen Salzwegen des Jurabogens.
Italiano :
Questo percorso ciclabile si snoda lungo le storiche vie del sale dell’arco giurassiano.
Español :
Esta ruta ciclista le llevará por las históricas rutas de la sal del arco del Jura.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-18 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data