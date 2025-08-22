Vianne, une bastide sur la Baïse Vianne Lot-et-Garonne

Vianne, une bastide sur la Baïse En VTT Facile

Vianne, une bastide sur la Baïse 47230 Vianne Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 7300.0 Tarif :

Cette petite boucle s’adresse entre autres aux plaisanciers qui font halte au port de la bastide. A conjuguer avec le marché nocturne estival du vendredi, réputé pour ses repas et sa convivialité.

Facile

English : Vianne, une bastide sur la Baïse

This small loop is aimed at, among others, yachtsmen who stop at the port of the bastide. To be combined with the summer night market on Fridays, famous for its meals and conviviality.

Deutsch : Vianne, une bastide sur la Baïse

Diese kleine Schleife richtet sich unter anderem an Segler, die im Hafen der Bastide Halt machen. Kombinieren Sie ihn mit dem sommerlichen Nachtmarkt am Freitag, der für sein Essen und seine Geselligkeit bekannt ist.

Italiano :

Questo piccolo anello è rivolto ai diportisti che fanno scalo nel porto della bastide. Da abbinare al mercato notturno estivo del venerdì, rinomato per i suoi pasti e la sua convivialità.

Español : Vianne, une bastide sur la Baïse

Este pequeño bucle está dirigido a los navegantes que hacen escala en el puerto de la bastida. Para combinar con el mercado nocturno de verano de los viernes, famoso por sus comidas y su convivencia.

