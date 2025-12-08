Vieux château de Sainte-Anne Crouzet-Migette Doubs
Visite des sources du Lison puis montée au vieux château de Sainte-Anne avec un retour par le Pont du Diable.
ATTENTION LA ROUTE ENTRE LE POINT 16 et CROUZET-MIGETTE EST FERMEE DU 20/10/2025 au 25/10/2025 POUR CAUSE DE TRAVAUX FORESTIERS. INTERDIT MÊME AUX PIETONS.
English :
Visit the Lison springs, then climb up to the old Château de Sainte-Anne and return via the Pont du Diable.
ATTENTION THE ROAD BETWEEN POINT 16 AND CROUZET-MIGETTE IS CLOSED FROM 20/10/2025 TO 25/10/2025 FOR FORESTRY WORK. PROHIBITED EVEN TO PEDESTRIANS.
Deutsch :
Besuchen Sie die Quellen des Lison und steigen Sie dann zum alten Schloss Sainte-Anne auf, mit einem Rückweg über die Teufelsbrücke.
ACHTUNG DIE STRASSE ZWISCHEN PUNKT 16 UND CROUZET-MIGETTE IST VOM 20.10.2025 BIS 25.10.2025 WEGEN FORSTWIRTSCHAFTLICHER ARBEITEN GESCHLOSSEN. AUCH FÜR FUSSGÄNGER VERBOTEN.
Italiano :
Visitate le sorgenti del Lison, poi salite all’antico castello di Sainte-Anne e ritornate attraverso il Pont du Diable.
ATTENZIONE LA STRADA TRA IL PUNTO 16 E CROUZET-MIGETTE È CHIUSA DAL 20/10/2025 AL 25/10/2025 PER LAVORI FORESTALI. VIETATA ANCHE AI PEDONI.
Español :
Visite los manantiales del Lison, suba después al antiguo castillo de Sainte-Anne y regrese por el Pont du Diable.
ATENCIÓN LA CARRETERA ENTRE EL PUNTO 16 Y CROUZET-MIGETTE ESTÁ CERRADA DEL 20/10/2025 AL 25/10/2025 POR TRABAJOS FORESTALES. PROHIBIDO INCLUSO PARA PEATONES.
