Vieux-Moulin Carrefour de la Route Tournante et de la Route Crinquet 60350 Vieux-Moulin Oise Hauts-de-France

Le charme du village forestier de Vieux-Moulins tient à ses maisons de pierre, à l’église Saint-Mellon qui possède un clocher original de connotation orientale, au Pavillon Eugénie et au ru de Berne qui le traverse.

La pente nord du mont Saint-Mard recèle, un monument mégalithique, dénommé la Pierre qui tourne ou Pierre Torniche. La légende raconte que cette pierre accomplit une révolution sur elle-même, à minuit, la veille de Noël. Sous ce dolmen, un caveau funéraire a été mis au jour sous le Second Empire. Les outils en silex et 18 squelettes datant de 2500 à 1700 ans avant J.C sont conservés au Musée de l’Homme à Paris.

Le nom de la Pierre qui tourne est aujourd’hui devenu gourmand car il a été repris par une biscuiterie locale et bio, implantée à Attichy.

The charm of the forested village of Vieux-Moulins lies in its stone houses, the church of Saint-Mellon with its original belfry of oriental connotation, the Pavillon Eugénie and the ru de Berne which runs through it

The northern slope of Mont Saint-Mard conceals a megalithic monument called the Turning Stone or Pierre Torniche. Legend has it that this stone makes a revolution on itself at midnight on Christmas Eve. Underneath this dolmen, a burial vault was unearthed during the Second Empire. The flint tools and 18 skeletons dating from 2500 to 1700 B.C. are kept in the Musée de l’Homme in Paris

The name Pierre qui tourne has now become gourmet because it has been taken over by a local and organic biscuit factory, established in Attichy.

Der Charme des Walddorfes Vieux-Moulins liegt in seinen Steinhäusern, der Kirche Saint-Mellon mit ihrem originellen, orientalisch anmutenden Glockenturm, dem Eugenie-Pavillon und dem Ru de Berne, der durch das Dorf fließt

Am Nordhang des Mont Saint-Mard befindet sich ein megalithisches Monument, das als Pierre qui tourne oder Pierre Torniche bezeichnet wird. Der Legende nach drehte sich dieser Stein am Weihnachtsabend um Mitternacht um seine eigene Achse. Unter diesem Dolmen wurde während des Zweiten Kaiserreichs ein Grabgewölbe freigelegt. Die Feuersteinwerkzeuge und 18 Skelette aus der Zeit zwischen 2500 und 1700 v. Chr. werden im Musée de l’Homme in Paris aufbewahrt

Der Name Pierre qui tourne ist heute zu gourmand geworden, da er von einer lokalen, biologischen Keksfabrik übernommen wurde, die in Attichy ansässig ist.

Il fascino del villaggio forestale di Vieux-Moulins risiede nelle sue case in pietra, nella chiesa di Saint-Mellon con il suo campanile originale dal tocco orientale, nel Padiglione Eugenie e nel fiume Berna che lo attraversa

Sul versante settentrionale del Monte Saint-Mard si trova un monumento megalitico chiamato Pietra Girata o Pietra Torniche. La leggenda narra che questa pietra compia una rivoluzione su se stessa a mezzanotte della vigilia di Natale. Sotto questo dolmen, durante il Secondo Impero, è stata scoperta una tomba sepolcrale. Gli utensili in selce e 18 scheletri risalenti al periodo compreso tra il 2500 e il 1700 a.C. sono conservati al Musée de l’Homme di Parigi

Il nome La Pierre qui tourne è diventato gourmand perché è stato rilevato da un biscottificio biologico locale con sede ad Attichy.

El encanto del pueblo forestal de Vieux-Moulins reside en sus casas de piedra, la iglesia de Saint-Mellon con su original campanario de toque oriental, el Pabellón Eugenie y el río Berna que lo atraviesa

En la vertiente norte del monte Saint-Mard, se encuentra un monumento megalítico llamado Piedra del Giro o Piedra del Torniche. La leyenda dice que esta piedra hace una revolución sobre sí misma en la medianoche de la Nochebuena. Bajo este dolmen, se descubrió una bóveda funeraria durante el Segundo Imperio. Las herramientas de sílex y 18 esqueletos que datan del 2500 al 1700 a.C. se conservan en el Museo del Hombre de París

El nombre La Pierre qui tourne se ha convertido ahora en gourmand porque ha sido adquirido por una fábrica local de galletas ecológicas con sede en Attichy.

