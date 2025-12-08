Vignes de Croux Lods Doubs

Vignes de Croux A pieds Très difficile

Vignes de Croux Les Forges de Lods Camping de Vuillafans 25930 Lods Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12340.0 Tarif :

Entre Vuillafans et Lods, le long des moulins de la Loue, puis sur le plateau la vallée sous tous ses angles. Passez devant le village fortifié de Châteauvieux-les-Fossés.

Très difficile

https://explore.doubs.fr/trek/1738

English :

Between Vuillafans and Lods, along the mills of the Loue, then onto the plateau: the valley from every angle. Pass the fortified village of Châteauvieux-les-Fossés.

Deutsch :

Zwischen Vuillafans und Lods, entlang der Mühlen an der Loue und dann auf dem Plateau: das Tal aus allen Blickwinkeln. Fahren Sie an dem befestigten Dorf Châteauvieux-les-Fossés vorbei.

Italiano :

Tra Vuillafans e Lods, lungo i mulini della Loue, poi sull’altopiano: la valle da ogni angolazione. Superate il villaggio fortificato di Châteauvieux-les-Fossés.

Español :

Entre Vuillafans y Lods, a lo largo de los molinos del Loue, luego en la meseta: el valle desde todos los ángulos. Pase por el pueblo fortificado de Châteauvieux-les-Fossés.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data