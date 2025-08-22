Vignes et patrimoine Vernou-sur-Brenne Indre-et-Loire

Vignes et patrimoine A pieds

Vignes et patrimoine 37210 Vernou-sur-Brenne Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 105 Distance : 6500.0 Tarif :

Au coeur du terroir viticole de Vouvray, cette randonnée vous fera découvrir Vernou-sur-Brenne. Tout au long du parcours, quinze panneaux d’interprétation vous permettront de mieux connaître le patrimoine et le vignoble de cette commune.

English : Vineyards and heritage

At the heart of the Vouvray wine-making area, this ramble makes you discover Vernou-sur-Brenne. Along the route, fifteen information boards will help you to get to know the heritage and the vineyards of this area.

Deutsch : Weinberge und Erbe

Im Herzen des Weinanbaugebiets Vouvray können Sie auf dieser Wanderung Vernou-sur-Brenne entdecken. Entlang des Weges finden Sie 15 Schautafeln, die Ihnen das Kulturerbe und die Weinberge dieser Gemeinde näher bringen.

Italiano :

Nel cuore della regione vinicola del Vouvray, questa passeggiata vi farà conoscere Vernou-sur-Brenne. Lungo il percorso, quindici pannelli interpretativi vi aiuteranno a conoscere meglio il patrimonio e i vigneti di questo comune.

Español : Viñedos y patrimonio

En el corazón de la región vitícola de Vouvray, este paseo le permitirá conocer Vernou-sur-Brenne. Por el camino, quince paneles interpretativos le ayudarán a conocer mejor el patrimonio y los viñedos de este municipio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire