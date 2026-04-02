Vignoble de Champagne et Vallée de la Noxe Villenauxe-la-Grande Aube vendredi 1 mai 2026.
Vignoble de Champagne et Vallée de la Noxe 10370 Villenauxe-la-Grande Aube Grand Est
Distance : 66000.0
66 km niveau moyen. A voir lors de votre circuit: Eglise de Villenauxe-la-Grande et ses vitraux contemporains, Eglise de Dival XIIème siècle, Vignoble de Champagne de Villenauxe-la-Grande avec point de vue, Ancienne abbaye de Nesle-la-Reposte, Vallée de la Noxe, Menhir de La Saulsotte, FaÃ¯enceries de Villenauxe-la-Grande, A proximité: dolmen de Nuisy
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
66 km medium level. What to see on your tour: Villenauxe-la-Grande church with contemporary stained glass windows, 12th-century Dival church, Villenauxe-la-Grande Champagne vineyard with viewpoint, Nesle-la-Reposte former abbey, Noxe valley, La Saulsotte menhir, Villenauxe-la-Grande faience works, Nearby: Nuisy dolmen
Deutsch :
66 km mittleres Niveau. Sehenswürdigkeiten auf Ihrer Rundfahrt: Kirche von Villenauxe-la-Grande mit zeitgenössischen Glasfenstern, Kirche von Dival aus dem 12. Jahrhundert, Weinberg der Champagne von Villenauxe-la-Grande mit Aussichtspunkt, ehemalige Abtei von Nesle-la-Reposte, Tal der Noxe, Menhir von La Saulsotte, Faï¯enceries von Villenauxe-la-Grande, In der Nähe: Dolmen von Nuisy
Italiano :
66 km livello medio. Cosa vedere durante il tour: la chiesa di Villenauxe-la-Grande e le sue vetrate contemporanee, la chiesa di Dival del XII secolo, il vigneto di champagne di Villenauxe-la-Grande con punto panoramico, l’ex abbazia di Nesle-la-Reposte, la valle di Noxe, il menhir di La Saulsotte, le opere di maiolica di Villenauxe-la-Grande, nelle vicinanze: il dolmen di Nuisy
Español :
66 km nivel medio. Recorrido: Iglesia de Villenauxe-la-Grande y sus vidrieras contemporáneas, Iglesia de Dival del siglo XII, Viñedo de Champaña de Villenauxe-la-Grande con mirador, Antigua abadía de Nesle-la-Reposte, Valle de Noxe, Menhir de La Saulsotte, Fábrica de loza de Villenauxe-la-Grande, Cerca: Dolmen de Nuisy
Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-11-05 par Aube en Champagne Attractivité