Vignobles et rivière Lot Puy-l’Évêque Lot

Vignobles et rivière Lot

Vignobles et rivière Lot 46700 Puy-l’Évêque Lot Occitanie

Durée : 210 Distance : 36000.0 Tarif :

Ce circuit engageant mais techniquement accessible vous emmène sur les hauteurs de la vallée du Lot et dans le vignoble autour de Puy l’Evêque qui abrite le cépage Cahors .

Certaines montées seront satisfaire les adeptes de dénivelé, notamment dès le 4e km et au niveau du 18e km.

Ne manquez pas la visite de la commune de Puy l’Evêque, cette petite cité médiévale bâtie sur son promontoire rocheux, abrite de jolies ruelles et de ravissantes maisons en pierres dorées.

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English :

This engaging but technically accessible circuit takes you to the heights of the Lot valley and into the vineyards around Puy l?Evêque, home to the Cahors grape.

Some climbs will satisfy devotees of the uneven, particularly from the 4e km and at the 18e km level.

Don’t miss a visit to the commune of Puy l’Evêque, this small medieval town built on its rocky promontory, is home to pretty alleyways and delightful golden stone houses.

Deutsch :

Diese anspruchsvolle, aber technisch gut zu bewältigende Tour führt Sie auf die Höhen des Lot-Tals und in die Weinberge rund um Puy l’Evêque, wo die Rebsorte Cahors angebaut wird.

Einige Steigungen werden die Anhänger des Höhenunterschieds zufriedenstellen, insbesondere ab dem 4e km und auf der Höhe des 18e km.

Verpassen Sie nicht den Besuch der Gemeinde Puy l’Evêque. Diese kleine mittelalterliche Stadt, die auf einem Felsvorsprung erbaut wurde, beherbergt hübsche Gassen und reizende Häuser aus goldenem Stein.

Italiano :

Questo percorso, impegnativo ma tecnicamente accessibile, vi porterà sulle alture della valle del Lot e nei vigneti intorno a Puy l’Evêque, patria del vitigno Cahors .

Alcune salite soddisferanno sicuramente gli amanti dei terreni sconnessi, in particolare a partire dal 4esimo km e al 18esimo km.

Non perdetevi una visita al comune di Puy l’Evêque, questa piccola città medievale costruita sul suo promontorio roccioso, che ospita graziose stradine e deliziose case in pietra dorata.

Español :

Esta ruta, exigente pero técnicamente accesible, le llevará a las alturas del valle del Lot y a los viñedos de los alrededores de Puy l’Evêque, cuna de la variedad de uva Cahors .

Seguro que algunas subidas satisfarán a los devotos de los terrenos accidentados, sobre todo a partir del km 4 y en el km 18.

No se pierda la visita a la comuna de Puy l’Evêque, esta pequeña ciudad medieval construida sobre su promontorio rocoso alberga bonitas callejuelas y encantadoras casas de piedra dorada.

Pequeña ciudad medieval construida sobre su promontorio rocoso

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-25 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot