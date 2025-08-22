Village botanique d’Albon Albon Drôme

Village botanique d’Albon

Village botanique d’Albon 26140 Albon Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Albon fait partie des 9 villages botaniques de la Drôme. Un circuit vous est proposé suivant le thème des plantes magiques et symboliques . Dépliant disponible auprès de l’office de tourisme Porte de DrômArdèche.

http://www.autour-du-palais-ideal.fr/ +33 4 75 23 45 33

English :

Albon is part of the 9 botanical villages in the Drôme. Join a tour with the theme of ‘magical and symbolic plants’. A leaflet is available at the local Tourist Office.

Deutsch :

Albon gehört zu den 9 botanischen Dörfern in der Drôme. Es wird Ihnen ein Rundgang nach dem Thema magische und symbolische Pflanzen vorgeschlagen. Faltblatt erhältlich beim Fremdenverkehrsamt Porte de DrômArdèche.

Italiano :

Albon è uno dei 9 villaggi botanici della Drôme. Viene proposto un circuito sul tema delle piante magiche e simboliche . Opuscolo disponibile presso l’ufficio turistico di Porte de DrômArdèche.

Español :

Albon es uno de los 9 pueblos botánicos de la Drôme. Se propone un circuito sobre el tema de las plantas mágicas y simbólicas . Folleto disponible en la oficina de turismo de Porte de DrômArdèche.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-13 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme