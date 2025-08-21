Village du Breuil autour de son église Le Breuil Allier

Village du Breuil autour de son église

Village du Breuil autour de son église Le Bourg 03120 Le Breuil Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Le Breuil regorge de patrimoine, d’anecdotes et de sites naturels vous serez surpris par la richesse de ce village ! Ancienne chapelle castrale, l’église Sainte-Anne (XIIe) est incontournable avec la pierre tombale d’Alix (MH) et autres curiosités.

https://www.lapalisse-tourisme.com/ +33 4 70 99 08 39

English : Visit of Le Breuil around its church

Le Breuil overflows with cultural heritage, anecdotes and nature you will be surprised by the village richness ! Ancient seigniorial chapel, St Anne’s church (12th century) is unmissable with the tombstone of Alix de Breuil (1300) and other curiosities.

Deutsch :

Le Breuil ist reich an Kulturerbe, Anekdoten und natürlichen Sehenswürdigkeiten: Sie werden vom Reichtum dieses Dorfes überrascht sein! Die Kirche Sainte-Anne (12. Jh.), eine ehemalige Burgkapelle, ist mit dem Grabstein von Alix (MH) und anderen Sehenswürdigkeiten nicht zu übersehen.

Italiano :

Le Breuil è ricca di patrimonio, aneddoti e siti naturali: sarete sorpresi dalla ricchezza di questo villaggio! L’antica cappella del castello, la chiesa di Sainte-Anne (XII secolo), è una tappa obbligata con la pietra tombale di Alix (MH) e altre curiosità.

Español :

Le Breuil está lleno de patrimonio, anécdotas y parajes naturales: ¡le sorprenderá la riqueza de este pueblo! La antigua capilla del castillo, la iglesia de Sainte-Anne (siglo XII) es una visita obligada con la lápida de Alix (MH) y otras curiosidades.

