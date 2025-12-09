Village Haut Bonnétage Doubs
Village Haut Bonnétage Doubs vendredi 1 mai 2026.
Village Haut A pieds Difficile
Village Haut Église, Village Haut, Bonnétage 25210 Bonnétage Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 9520.0 Tarif :
Au départ de Bonnétage, randonnée facile en direction du site magique de l’étang du Moulin.
Difficile
https://explore.doubs.fr/trek/197
English :
From Bonnétage, an easy hike to the magical site of the Etang du Moulin.
Deutsch :
Von Bonnétage aus leichte Wanderung in Richtung des magischen Ortes Étang du Moulin.
Italiano :
Partendo da Bonnétage, una facile passeggiata per raggiungere il magico sito dell’Etang du Moulin.
Español :
Partiendo de Bonnétage, un paseo fácil hasta el mágico lugar del Etang du Moulin.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data