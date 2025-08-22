Villages de Meurthe-et-Moselle les portes monumentales du Lunévillois Ogéviller Meurthe-et-Moselle

Villages de Meurthe-et-Moselle les portes monumentales du Lunévillois Adultes Voiture

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Villages de Meurthe-et-Moselle les portes monumentales du Lunévillois Départ de la porte à chambranle année 1692 54450 Ogéviller Meurthe-et-Moselle Grand Est

Itinéraire du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) de Meurthe-et-Moselle. Le patrimoine architectural qui nous intéresse dans cet itinéraire touche l’ensemble du territoire du Lunévillois et nous fait traverser pas moins de cinq cantons.

Le village de Domjevin comporte deux beaux exemples de portes monumentales dues à des maçons italiens venus habiter la région, la plus imposante se situant au 77, Rue Haute. Cette porte millésimée 1707 est issue de la reconstruction du village après la guerre de Trente ans, elle est celle qui a le plus grand développement au-dessus du linteau. De composition proche de celle d’Ogéviller elle comporte une niche à pilastres doriques, de petites croix de Lorraine, un rinceau représentant des chardons et où les éléments du tympan sont surmontés de pots à feu. Elle se trouve sur une ferme qui auparavant comportait des fenêtres à meneau et une fenêtre d’angle ce qui la situerait au XVIIème siècle.

English :

Itinerary of the CAUE (Council of Architecture, Urbanism and Environment) of Meurthe-et-Moselle. The architectural heritage that interests us in this itinerary touches the whole territory of Lunévillois and takes us through no less than five cantons

The village of Domjevin has two beautiful examples of monumental doors made by Italian masons who came to live in the region, the most imposing of which is located at 77, Rue Haute. This door, dated 1707, is the result of the reconstruction of the village after the Thirty Years’ War. It is the one with the largest development above the lintel. Its composition is close to that of Ogéviller, with a niche with Doric pilasters, small Lorraine crosses, a scroll representing thistles and where the elements of the tympanum are surmounted by fire pots. It is located on a farmhouse which previously had mullioned windows and a corner window, which would place it in the 17th century.

Deutsch :

Route des CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) de Meurthe-et-Moselle. Das architektonische Erbe, das uns auf dieser Route interessiert, betrifft das gesamte Gebiet des Lunévillois und führt uns durch nicht weniger als fünf Kantone

Im Dorf Domjevin gibt es zwei schöne Beispiele für monumentale Tore, die von italienischen Maurern, die in die Region gezogen waren, errichtet wurden. Das imposanteste Tor befindet sich in der Rue Haute 77. Diese Tür mit dem Jahrgang 1707 stammt aus dem Wiederaufbau des Dorfes nach dem Dreißigjährigen Krieg und hat die größte Ausdehnung über dem Sturz. Sie ist ähnlich aufgebaut wie die Tür in Ogéviller und enthält eine Nische mit dorischen Pilastern, kleine Lothringerkreuze, ein Rankenwerk, das Disteln darstellt, und die Elemente des Tympanons sind mit Feuertöpfen gekrönt. Sie befindet sich auf einem Bauernhof, der früher Sprossenfenster und ein Eckfenster hatte, was sie ins 17.

Italiano :

Itinerario del CAUE (Consiglio di Architettura, Urbanistica e Ambiente) della Meurthe-et-Moselle. Il patrimonio architettonico che ci interessa in questo itinerario interessa tutta la zona del Lunévillois e ci porta ad attraversare ben cinque cantoni

Nel villaggio di Domjevin si trovano due bei esempi di cancelli monumentali costruiti da muratori italiani venuti a vivere nella regione, il più imponente dei quali si trova al numero 77 di Rue Haute. Questa porta, datata 1707, è il risultato della ricostruzione del villaggio dopo la Guerra dei Trent’anni ed è quella con lo sviluppo maggiore sopra l’architrave. La sua composizione è simile a quella di Ogéviller e presenta una nicchia con lesene doriche, piccole croci lorenesi, un cartiglio e dove gli elementi del timpano sono sormontati da vasi da fuoco. Si trova su una casa colonica che in precedenza aveva bifore e una finestra ad angolo, il che la collocherebbe nel XVII secolo.

Español :

Itinerario del CAUE (Consejo de Arquitectura, Urbanismo y Medio Ambiente) de Meurthe-et-Moselle. El patrimonio arquitectónico que nos interesa en este itinerario afecta a toda la zona del Lunévillois y nos lleva por nada menos que cinco cantones

El pueblo de Domjevin cuenta con dos bellos ejemplos de puertas monumentales construidas por albañiles italianos que vinieron a vivir a la región, la más imponente de las cuales se encuentra en el número 77 de la calle Haute. Esta puerta, fechada en 1707, es el resultado de la reconstrucción del pueblo después de la Guerra de los Treinta Años, y es la que presenta un mayor desarrollo sobre el dintel. Su composición es similar a la de Ogéviller y tiene un nicho con pilastras dóricas, pequeñas cruces de Lorena, un rollo que representa cardos y donde los elementos del tímpano están rematados por ollas de fuego. Se encuentra en una casa de labranza que anteriormente tenía ventanas ajimezadas y una ventana de esquina, lo que la situaría en el siglo XVII.

