Villages de Meurthe-et-Moselle tramont-Saint-André Tramont-Saint-André Meurthe-et-Moselle

Itinéraire du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) de Meurthe-et-Moselle

Le village de Tramont-Saint-André est situé au creux de la vallée de l’Aroffe. L’eau est ici omniprésente avec le cours d’eau, la source et les vestiges de l’ancienne fontaine de dévotion. Partant de la mairie, la visite commence par la rue du Pont de Haut. Elle se poursuit rue Haute, poursuivant ensuite par la rue du Pont de Bas puis la rue de la Source. On rejoint enfin la rue de la Roche Soncourt qui était encore au début du XIXème siècle, une entrée du village.

http://www.caue54.com/archi_itineraire_detail.asp?Fiche=101&archive=0

English :

Itinerary of the CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) of Meurthe-et-Moselle

The village of Tramont-Saint-André is located in the hollow of the Aroffe valley. Water is omnipresent here with the stream, the spring and the remains of the old devotional fountain. Starting from the town hall, the visit begins with the rue du Pont de Haut. It continues on rue Haute, then on rue du Pont de Bas and then on rue de la Source. We finally reach the rue de la Roche Soncourt which was still at the beginning of the 19th century, an entrance to the village.

Deutsch :

Route des CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) de Meurthe-et-Moselle (Rat für Architektur, Stadtplanung und Umwelt)

Das Dorf Tramont-Saint-André liegt in der Talmulde des Flusses Aroffe. Das Wasser ist hier allgegenwärtig mit dem Wasserlauf, der Quelle und den Überresten des alten Andachtsbrunnens. Vom Rathaus aus beginnt der Rundgang in der Rue du Pont de Haut. Sie geht weiter in die Rue Haute, dann weiter in die Rue du Pont de Bas und anschließend in die Rue de la Source. Schließlich erreicht man die Rue de la Roche Soncourt, die noch Anfang des 19.

Italiano :

Itinerario del CAUE (Consiglio di architettura, urbanistica e ambiente) della Meurthe-et-Moselle

Il villaggio di Tramont-Saint-André è situato nella conca della valle dell’Aroffe. L’acqua è onnipresente qui con il ruscello, la sorgente e i resti dell’antica fontana devozionale. Partendo dal municipio, la visita inizia in Rue du Pont de Haut. Prosegue lungo rue Haute, poi continua lungo rue du Pont de Bas e rue de la Source. Infine, raggiungiamo la rue de la Roche Soncourt, che all’inizio del XIX secolo era ancora un ingresso al villaggio.

Español :

Itinerario del CAUE (Consejo de Arquitectura, Urbanismo y Medio Ambiente) de Meurthe-et-Moselle

El pueblo de Tramont-Saint-André está situado en la hondonada del valle del Aroffe. El agua es omnipresente aquí con el arroyo, el manantial y los restos de la antigua fuente devocional. Partiendo del ayuntamiento, el recorrido se inicia en la calle del Puente de Arriba. Continúa por la rue Haute, luego sigue por la rue du Pont de Bas y la rue de la Source. Finalmente, llegamos a la calle de la Roche Soncourt, que todavía era una entrada al pueblo a principios del siglo XIX.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par Système d’information touristique Lorrain