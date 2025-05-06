Villages décorés Croix de Guerre Le Frestoy-Vaux Oise

Villages décorés Croix de Guerre Le Frestoy-Vaux Oise vendredi 1 août 2025.

Villages décorés Croix de Guerre En VTT Très facile

Villages décorés Croix de Guerre 9 Rue des Tilleuls 60420 Le Frestoy-Vaux Oise Hauts-de-France

Durée : 150 Distance : 8000.0 Tarif :

L’intitulé de ce circuit est en lien avec mémoires de guerre, puisque ces 2 villages dans lesquelles vous allez vous balader ont subit de nombreuses destructions . Le Frestoy Vaux dont la mairie, l’école et l’église fût reconstruites et inaugurées en 1926, ainsi que l’église du Ployron également détruite lors des combats des 10 et 11 juin 1918.

Sur votre parcours , vous aurez l’occasion de découvrir ce patrimoine reconstruit et restauré ainsi que le hameau de Vaux, une casemate non datée, la mare du Ployron, les. calvaires…

English : Villages décorés Croix de Guerre

The title of this circuit is in connection with war memories, since these 2 villages in which you will walk underwent many destructions. Le Frestoy Vaux whose town hall, school and church were rebuilt and inaugurated in 1926, as well as the church of Le Ployron also destroyed during the fighting of 10 and 11 June 1918.

On your way, you will have the opportunity to discover this rebuilt and restored heritage as well as the hamlet of Vaux, an undated casemate, the Ployron pond, the calvaries…

Deutsch : Villages décorés Croix de Guerre

Der Titel dieses Rundgangs steht in Verbindung mit Kriegserinnerungen, da die beiden Dörfer, durch die Sie wandern werden, stark zerstört wurden. In Le Frestoy Vaux wurden das Rathaus, die Schule und die Kirche wieder aufgebaut und 1926 eingeweiht. Die Kirche von Le Ployron wurde ebenfalls während der Kämpfe am 10. und 11. Juni 1918 zerstört.

Auf Ihrem Weg haben Sie die Gelegenheit, dieses wiederaufgebaute und restaurierte Kulturerbe sowie den Weiler Vaux, eine nicht datierte Kasematte, den Teich von Ployron, die Kalvarienberge… zu entdecken.

Il titolo di questo tour è legato ai ricordi della guerra, poiché i due villaggi in cui camminerete hanno subito molte distruzioni. Le Frestoy Vaux, il cui municipio, la scuola e la chiesa sono stati ricostruiti e inaugurati nel 1926, così come la chiesa di Le Ployron, anch’essa distrutta durante i combattimenti del 10 e 11 giugno 1918.

Durante il percorso, avrete l’opportunità di scoprire questo patrimonio ricostruito e restaurato, nonché il borgo di Vaux, una casamatta non datata, lo stagno di Ployron, i calvari…

Español : Villages décorés Croix de Guerre

El título de esta excursión está relacionado con los recuerdos de la guerra, ya que estos dos pueblos por los que va a pasear han sufrido numerosas destrucciones. Le Frestoy Vaux cuyo ayuntamiento, escuela e iglesia fueron reconstruidos e inaugurados en 1926, así como la iglesia de Le Ployron que también fue destruida durante los combates del 10 y 11 de junio de 1918.

En su recorrido, tendrá la oportunidad de descubrir este patrimonio reconstruido y restaurado, así como la aldea de Vaux, una casamata sin fecha, el estanque de Ployron, los calvarios…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France